El ranking que te dice qué universidad elegir en función de la carrera que quieras estudiar: Leonor acierta

Las claves

Las claves Generado con IA El informe de la Fundación CYD destaca el liderazgo de las universidades madrileñas en enseñanza, transferencia de conocimiento e internacionalización. La Universidad Carlos III y Comillas encabezan el ranking en enseñanza y aprendizaje, mientras que la Politécnica y la Autónoma de Madrid sobresalen en áreas técnicas y científicas. Navarra, Comillas y Deusto son referentes en ADE; Pompeu Fabra y Carlos III en Ciencias Políticas; y la Autónoma de Madrid en Economía. La Universidad Carlos III lidera en Periodismo y Comunicación, consolidando a Madrid como referente en carreras ligadas a medios y ciencias sociales.

Elegir universidad sigue siendo una de las decisiones más determinantes para cualquier estudiante. No solo por la carrera en sí, sino por lo que hay detrás: el prestigio del centro, las salidas profesionales y el peso en el mercado laboral.

Durante décadas, nombres como la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Navarra o la Universitat de Barcelona han pesado en el currículum, en los procesos de selección y en la percepción de estudiantes y empresas.

Pero desde hace un tiempo, esa reputación se analiza cada vez con más datos: empleabilidad, internacionalización, investigación o conexión con el tejido empresarial.

La Fundación CYD se ha convertido en una de las referencias para medir qué universidades españolas destacan realmente según cada área y cada carrera.

La última edición del informe confirma el peso de Madrid dentro del sistema universitario español.

La Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Pontificia Comillas o la Universidad Politécnica de Madrid aparecen entre las instituciones con mejores resultados en distintos indicadores clave.

Madrid logra posiciones especialmente sólidas en enseñanza y aprendizaje. En esta categoría, la Carlos III y Comillas lideran el ranking, mientras que otras universidades madrileñas como Universidad Nebrija o la Francisco de Vitoria también figuran entre las mejor valoradas.

La capital también sobresale en transferencia de conocimiento, un apartado que mide la capacidad de las universidades para colaborar con empresas, generar innovación y trasladar investigación al mercado.

En este grupo destacan la Carlos III, la Autónoma de Madrid y la Politécnica de Madrid.

La dimensión internacional es otra de las áreas donde Madrid destaca. La Carlos III aparece entre las universidades españolas con mejor orientación internacional, junto a Navarra, la Autónoma de Barcelona o Ramon Llull

Por carreras

En ADE, destacan la Universidad de Navarra, Comillas y Deusto, tres instituciones tradicionalmente ligadas al mundo empresarial y financiero.

En Ciencias Políticas aparecen Pompeu Fabra y la Carlos III como principales referencias, mientras que en Derecho destacan Pompeu Fabra, la Autónoma de Barcelona y la Carlos III.

En Economía, la Autónoma de Madrid logra situarse entre las tres universidades con mejor rendimiento del país, junto a Pompeu Fabra y la Autónoma de Barcelona.

Periodismo y Comunicación es encabezado por la Carlos III, lo que consolida el peso de Madrid en las titulaciones ligadas a medios, comunicación y ciencias sociales.

El informe también señala cuáles son las mejores para estudiar áreas más técnicas y científicas. La Autónoma de Madrid aparece entre las universidades más destacadas en Ciencias de la Tierra y Geología, mientras que la Politécnica mantiene su posición como uno de los grandes referentes tecnológicos del país.