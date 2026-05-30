Madrid ya tiene a la venta las camisetas, polos, abanicos y todo tipo de souvenirs de la visita del Papa desde 1,95 euros

Dos mujeres mirando los productos de merchandising de la visita del Papa a Madrid en El Corte Ingles de Castellana. Sergio R. Moreno Gtres

Las claves

Las claves Generado con IA Ya están a la venta camisetas, polos, abanicos y otros souvenirs oficiales de la visita del Papa León XIV a Madrid desde 1,95 euros. Los productos pueden adquirirse tanto en la web como en 20 puntos físicos de El Corte Inglés en ciudades como Madrid, Barcelona y Zaragoza. El merchandising ayuda a financiar la visita, con parte de la recaudación destinada a órdenes religiosas locales a través de la Fundación Contemplare. La visita papal se prevé como un gran motor económico para Madrid, con un impacto estimado de al menos 100 millones de euros.

¿Quién no va a querer llevarse un recuerdo del fin de semana que cambió por compelto Madrid? La inminente visita apostólica del Papa León XIV a Madrid, programada entre el 6 y el 9 de junio, ya tiene su merchandising en puntos de venta físicos.

Tras dos semanas de venta exclusiva a través de canales digitales, la apertura de los puntos de venta presenciales busca canalizar la demanda de los peregrinos que desean adquirir un recuerdo material de este acontecimiento inédito.

La organización de la visita del Papa anunció que eran conscientes de que muchos peregrinos querrían poder llevarse algo material de este fin de semana inédito y que, además, lo recaudado ayudaría a financiar la visita, ya que las convocatorias son gratuitas.

El punto de venta de El Corte Inglés Castellana. Sergio R. Moreno Gtres

Aunque los productos están disponibles desde el pasado 15 de mayo en la plataforma web oficial Con el Papa y en la tienda online del grupo de distribución, la gran apuesta presencial heste viernes con la habilitación de 20 puntos de venta físicos en las superficies de El Corte Inglés de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Pamplona, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife.

La capital española se consolida como el epicentro de la distribución al albergar diez de estos centros habilitados. Los espacios comerciales seleccionados son Preciados-Callao, Castellana, Goya, Princesa, Campo de las Naciones, Sanchinarro, Pozuelo, San José de Valderas, El Bercial y Alcalá de Henares.

El inicio de la comercialización en las tiendas físicas ha confirmado la tendencia al alza que ya registraba el comercio electrónico durante los últimos días de la semana.

Desde la tienda de El Corte Inglés señalan que las expectativas de venta son elevadas, previéndose una notable afluencia de compradores a medida que se acerca el fin de semana y la fecha de llegada del Pontífice.

Algunos de los productos a la venta. Sergio R. Moreno Gtres

Entre las 49 referencias que se encuentran están los polos oficiales (19,95 euros), las camisetas (14,95 euros), las gorras (9,95 euros), los imanes (4,95 euros), banderas de mano (1,95 euros) o las pulseras (1,95 euros), de las que hay luminosas (2,95 euros), de tela o de plástico...

Los precios son los mismos tanto en las webs y puntos de venta físicos. El proyecto comercial se desarrolla bajo el lema oficial del encuentro, 'Alzad la mirada'.

La Archidiócesis ha establecido una alianza estratégica con El Corte Inglés, entidad que actúa como socio de confianza y se ha encargado de la fabricación y gestión de las referencias que componen el catálogo.

En esta primera jornada, los espacios de venta, ubicados estratégicamente en formato pop-up junto a los accesos principales y las áreas de Cultura y Ocio de los centros comerciales, han captado la atención de numerosos clientes, siendo las pulseras, los sombreros y los abanicos los que más; estos últimos vinculados a la previsión de altas temperaturas durante los actos oficiales de junio.

Mercandising que puedes comprar en la web Con el Papa. E. E.

Desde el centro comercial confían en agotar la totalidad de las existencias antes de la conclusión de la visita papal, ya que, durante la cuenta atrás de la llegada del Papa, es cuando esperan la avalancha que compradores interesados.

Además de la línea de textil y accesorios modernos, los puntos de venta ofrecen una vertiente de carácter social y espiritual.

Gracias a la colaboración con la Fundación Contemplare, se comercializan decenarios artesanales de madera confeccionados por siete conventos de vida contemplativa madrileños.

Esta iniciativa representa una vía de ingresos directa para el sostenimiento de las órdenes religiosas locales participantes.

La visita del Papa León XIV se proyecta como un motor económico de primer orden para la Comunidad de Madrid.

El Ejecutivo regional estima que la concentración de peregrinos y el incremento de la actividad en sectores como la hostelería, el transporte y el comercio generarán un retorno económico directo para la región que no bajará de los 100 millones de euros.