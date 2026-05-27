El general Francisco Almansa toma posesión como jefe de la Guardia Civil en Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA El general Francisco Almansa asume el mando de la 1ª Zona de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid tras un acto oficial en el acuartelamiento de Batalla del Salado. El acto contó con la presencia de autoridades como la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Mercedes González destacó la capacidad de mando y habilidades sociales de Almansa, así como el contexto de baja criminalidad y el elevado porcentaje de mujeres en la plantilla de la 1ª Zona. Almansa ha ocupado previamente cargos como responsable de Transformación Digital y Ciberseguridad, jefe de la Comandancia de Algeciras y del Departamento de Delincuencia Económica y contra la Corrupción de la UCO.

El general Francisco Almansa ha tomado posesión este miércoles al frente de la 1ª Zona de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid en un acto celebrado en el acuartelamiento de Batalla del Salado y en el que han estado presentes autoridades políticas y del Instituto Armado.

Entre los asistentes han destacado la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín; o el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Carlos de Miguel, entre otros.

Durante su intervención en el acto, González ha destacado de Almansa su trabajo y habilidades sociales, así como su "capacidad de mando" para ponerse al frente de una plaza "compleja" y que requiere de las mejores capacidades y el "esfuerzo" de quien lidera la Guardia Civil en Madrid.

Asimismo, la directora general de la Guardia Civil ha puesto en valor que la 1ª Zona cuenta con un 16% de mujeres en plantilla, cinco puntos más que la media nacional, y además se encuentra en un contexto marcado por los niveles más bajos de criminalidad, datos de los que también hace gala el delegado del Gobierno.

Con este acto se ha hecho oficial el nombramiento, firmado en abril por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y que deja en manos del general Almansa la estructura operativa de la Benemérita en la Comunidad de Madrid como jefe de la 1ª Zona de la Guardia Civil.

Antes de este nombramiento, el general Almansa había encabezado el área de Transformación Digital y Ciberseguridad, la Comandancia de Algeciras (2020-2024) y había sido jefe del Departamento de Delincuencia Económica y contra la Corrupción de la Unidad Central Operativa (UCO).