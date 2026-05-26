El dj Steve Aoki.

El dj Steve Aoki. AFP7 / Europa Press

Sociedad

Madrid confirma que acogerá uno de los eventos de música electrónica más exclusivos del año: actuará Steve Aoki

El evento tendrá lugar el sábado 6 de junio de 18.00 a 1.00 horas en The Lenovo Garage, el nuevo espacio de Autocine Madrid.

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J. S. / Agencias
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Las claves

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Madrid acogerá el 6 de junio uno de los eventos de música electrónica más exclusivos del año en The Lenovo Garage.

Steve Aoki, reconocido DJ y productor internacional, será el cabeza de cartel del evento en el marco de su Summer Tour 2026.

El cartel lo completan el dúo madrileño Shake Coconut y los británicos Switch Disco, aportando variedad y proyección internacional.

The Lenovo Garage, en Autocine Madrid, destaca por su ambiente industrial, zonas VIP, oferta gastronómica y producción audiovisual avanzada.

Madrid se prepara para acoger uno de los eventos musicales más exclusivos del año. El próximo 6 de junio, el espacio The Lenovo Garage se transformará en el punto de encuentro global para los amantes de la música electrónica, con una propuesta de primer nivel que reunirá a artistas internacionales y talento emergente en un entorno único.

El gran protagonista de la noche será Steve Aoki, DJ, productor y empresario estadounidense de reconocimiento mundial, que incluye esta cita en su Summer Tour de 2026, una de las más esperadas de la temporada.

Famoso por sus shows de alta intensidad y su conexión directa con el público, ha logrado consolidarse como una de las figuras más influyentes del panorama electrónico.

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Fundador del sello Dim Mak Records, ha desempeñado un papel clave en la expansión del género hacia audiencias masivas, colaborando con artistas de primer nivel y obteniendo múltiples nominaciones a los premios Grammy a lo largo de su carrera.

El line-up se completa con dos propuestas que reflejan el carácter internacional y diverso del evento. Por un lado, el dúo madrileño Shake Coconut, una de las formaciones emergentes más prometedoras de la escena local.

Con un sonido fresco que combina house, disco y matices tropicales, se han posicionado como habituales en los circuitos más dinámicos de la capital, destacando por sets enérgicos y altamente bailables que conectan con el público desde el primer momento.

Por otro lado, el dúo británico Switch Disco aportará su sello característico, basado en reworks innovadores, vocales pegadizas y una fusión de house contemporáneo con influencias pop.

Bad Bunny y el Papa León XIV.

Su proyección internacional ha crecido de forma notable en los últimos años, acumulando millones de reproducciones y presencia en festivales y clubs de referencia en Europa.

El evento tendrá lugar el sábado 6 de junio de 18.00 a 1.00 horas en The Lenovo Garage, el nuevo espacio de Autocine Madrid, que se ha consolidado como uno de los recintos más singulares e innovadores de la ciudad.

Combina la esencia industrial y urbana con una infraestructura técnica de alto nivel, diseñada para ofrecer experiencias inmersivas. El recinto destaca por su versatilidad, integrando zonas diferenciadas, áreas VIP, propuestas gastronómicas y una producción audiovisual avanzada que permite transformar cada evento en una experiencia multisensorial.

Su configuración abierta y su carácter híbrido lo convierten en un enclave ideal para acoger espectáculos de gran formato, manteniendo al mismo tiempo una cercanía única entre artistas y público.