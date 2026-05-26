Madrid confirma que acogerá uno de los eventos de música electrónica más exclusivos del año: actuará Steve Aoki

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Las claves Generado con IA Madrid acogerá el 6 de junio uno de los eventos de música electrónica más exclusivos del año en The Lenovo Garage. Steve Aoki, reconocido DJ y productor internacional, será el cabeza de cartel del evento en el marco de su Summer Tour 2026. El cartel lo completan el dúo madrileño Shake Coconut y los británicos Switch Disco, aportando variedad y proyección internacional. The Lenovo Garage, en Autocine Madrid, destaca por su ambiente industrial, zonas VIP, oferta gastronómica y producción audiovisual avanzada.

Madrid se prepara para acoger uno de los eventos musicales más exclusivos del año. El próximo 6 de junio, el espacio The Lenovo Garage se transformará en el punto de encuentro global para los amantes de la música electrónica, con una propuesta de primer nivel que reunirá a artistas internacionales y talento emergente en un entorno único.

El gran protagonista de la noche será Steve Aoki, DJ, productor y empresario estadounidense de reconocimiento mundial, que incluye esta cita en su Summer Tour de 2026, una de las más esperadas de la temporada.

Famoso por sus shows de alta intensidad y su conexión directa con el público, ha logrado consolidarse como una de las figuras más influyentes del panorama electrónico.

Fundador del sello Dim Mak Records, ha desempeñado un papel clave en la expansión del género hacia audiencias masivas, colaborando con artistas de primer nivel y obteniendo múltiples nominaciones a los premios Grammy a lo largo de su carrera.

El line-up se completa con dos propuestas que reflejan el carácter internacional y diverso del evento. Por un lado, el dúo madrileño Shake Coconut, una de las formaciones emergentes más prometedoras de la escena local.

Con un sonido fresco que combina house, disco y matices tropicales, se han posicionado como habituales en los circuitos más dinámicos de la capital, destacando por sets enérgicos y altamente bailables que conectan con el público desde el primer momento.

Por otro lado, el dúo británico Switch Disco aportará su sello característico, basado en reworks innovadores, vocales pegadizas y una fusión de house contemporáneo con influencias pop.

Su proyección internacional ha crecido de forma notable en los últimos años, acumulando millones de reproducciones y presencia en festivales y clubs de referencia en Europa.

El evento tendrá lugar el sábado 6 de junio de 18.00 a 1.00 horas en The Lenovo Garage, el nuevo espacio de Autocine Madrid, que se ha consolidado como uno de los recintos más singulares e innovadores de la ciudad.

Combina la esencia industrial y urbana con una infraestructura técnica de alto nivel, diseñada para ofrecer experiencias inmersivas. El recinto destaca por su versatilidad, integrando zonas diferenciadas, áreas VIP, propuestas gastronómicas y una producción audiovisual avanzada que permite transformar cada evento en una experiencia multisensorial.

Su configuración abierta y su carácter híbrido lo convierten en un enclave ideal para acoger espectáculos de gran formato, manteniendo al mismo tiempo una cercanía única entre artistas y público.