Nueve jóvenes detenidos tras una reyerta con armas blancas en Carabanchel: dos de ellos eran menores

Siete de los detenidos pasaron a disposición judicial y dos menores fueron remitidos a la Fiscalía de menores.

Tres jóvenes resultaron heridos, dos de ellos con lesiones por arma blanca, y recibieron atención sanitaria.

La Policía Nacional intervino rápidamente y encontró un machete, un cuchillo y una navaja militar en el lugar de los hechos.

Nueve jóvenes, incluidos dos menores, fueron detenidos tras una pelea con armas blancas en el parque de la Peseta, en Carabanchel.

La Policía Nacional ha detenido la noche de este lunes a nueve jóvenes acusados de participar en una riña tumultuaria con armas blancas en el parque de la Peseta (oficialmente llamado Parque de Salvador Allende), en el distrito madrileño de Carabanchel.

Según han informado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press, entre ellos se incluían dos menores de edad.

Machetes y armas blancas incautadas durante la reyerta de Carabanchel. Policía Nacional

Los hechos se desataron cuando un grupo de jóvenes planeó un encuentro con otro grupo rival para pegarse en las inmediaciones del parque. Hasta el lugar se trasladaron agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional.

A su llegada, los agentes detuvieron a nueve personas y solicitaron la presencia de personal sanitario para atender a tres de los jóvenes, dos de los cuales presentaban heridas de arma blanca, según ha señalado la Policía en un comunicado.

Durante la intervención fueron incautados un machete, un cuchillo y una navaja militar.

Por todos estos hechos, fueron arrestadas nueve personas, siete de las cuales fueron puestas a disposición de la autoridad judicial y dos ante la Fiscalía de menores.