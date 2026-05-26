Alerta por la desaparición de Justhin Daniel, un joven de 14 años desaparecido hace una semana en Getafe

Las claves

Las claves Generado con IA Justhin Daniel, un joven de 14 años, lleva desaparecido desde el 19 de mayo en Getafe, según el Ministerio del Interior. El menor mide aproximadamente 1,70 metros, es de complexión delgada y pesa unos 55 kilos. Las fuerzas de seguridad también buscan a Izan C.R., de 12 años, desaparecido el mismo día en Aranjuez tras fugarse de un centro de menores. Izan residía en un centro de menores tutelados junto a sus hermanos y en 2021 habría sido sacado previamente del centro por su madre.

Familiares, amigos, compañeros y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad buscan a Justhin Daniel L.A., un menor de 14 años desaparecido hace una semana, el pasado 19 de mayo, en la localidad madrileña de Getafe, según informa el Ministerio del Interior.

Justhin Daniel mide en torno a 1,70 metros, tiene complexión delgada y pesa unos 55 kilos, según los datos facilitados por el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), dependiente del citado Ministerio del Interior.

Para comunicar cualquier información que ayude a dar con el paradero del niño se ruega contactar con la Policía Nacional en el teléfono 091, la Guardia Civil en el teléfono 062 o directamente al teléfono de Emergencias 112.

También buscan a Izán

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad buscan también a Izan C.R., un menor de doce años desaparecido hace una semana, el pasado 19 de mayo, en la localidad madrileña de Aranjuez, según informa la organización SOS Desaparecidos.

Izan mide algo más de 1,50 metros, tiene complexión delgada, el pelo moreno y los ojos color castaño oscuro y se "fugó" de un centro en la localidad madrileña, según han detallado fuentes de la organización.

Al parecer, el niño desaparecido residía en un centro de menores tutelados de la Comunidad de Madrid en Aranjuez junto a otros dos hermanos, según informa 'ABC', que apunta a que Izan pudo haber sido secuestrado por su propia madre en 2021 sacándole de este centro.