Víctor y Juan Ramón, los directores del 'narcobarrio' de San Blas con dos de las mejores notas de la PAU en Madrid

El éxito se atribuye a la implicación de las familias, el enfoque en el desarrollo personal y académico y una planificación escolar detallada.

Cada centro ofrece modelos educativos diferentes: el Newman apuesta por una formación integral desde infantil, mientras los públicos priorizan la organización académica y el acompañamiento.

El IES Las Musas, el IES Alfredo Kraus y el Colegio Internacional John Henry Newman presentan notas medias entre 7,5 y 7,7, atrayendo a familias de otros distritos.

Tres centros educativos de San Blas-Canillejas destacan por sus excelentes resultados en la PAU, a pesar de los problemas de seguridad del barrio.

A simple vista, cuesta imaginar que uno de los focos educativos con mejores resultados de la Comunidad de Madrid se encuentre en una de las zonas de la capital más golpeadas por los problemas de seguridad.

San Blas-Canillejas lleva meses ocupando titulares por el aumento de la violencia, el narcotráfico y las peleas en sus calles.

Aún así, en apenas 500 metros cuadrados de San Blas conviven tres de los centros educativos con mejores resultados de la Selectividad de toda la Comunidad de Madrid.

El concertado Colegio Internacional John Henry Newman, con una nota media de 7,668; el instituto público IES Las Musas, con un 7,560; y el también público IES Alfredo Kraus, con un 7,500, forman parte de un pequeño triángulo educativo que ha convertido esta zona del distrito en un polo de atracción para familias madrileñas.

Aunque comparten barrio, los tres centros representan modelos educativos muy distintos. El Newman apuesta por un recorrido formativo integral desde infantil hasta bachillerato, los públicos destacan por una organización académica consolidada y unos resultados sostenidos durante años.

En el caso del IES Las Musas, su director, Víctor Barbero, asegura que los resultados tan buenos "no son algo puntual", sino la consecuencia de "un proyecto consolidado desde hace décadas".

El centro lleva años acumulando buenas notas en la PAU gracias, explica, a una combinación de metodologías, planificación y acompañamiento al alumnado.

Alumnos del IES Las Musas en uno de los laboratorios del centro. Foto cedida por el autor

"El acceso a la universidad es cada vez más competitivo y nuestro objetivo es que el alumnado llegue bien preparado y pueda entrar en la carrera que quiera", señala.

Más allá de la nota media, el instituto presume también de un porcentaje de examinación en convocatoria ordinaria cercano al 88%, un dato relevante porque es la vía que permite acceder a todas las carreras de las universidades públicas.

Barbero atribuye parte del éxito a una organización muy cuidada del curso escolar: calendarios de exámenes, jornadas de orientación, simulacros de PAU y un seguimiento constante del alumnado.

"La etapa de bachillerato es intensa y complicada. Los alumnos sacan lo mejor de sí mismos cuando sienten que tienen detrás un colchón y un apoyo", explica.

El director también apunta al perfil de las familias del barrio, muchas de ellas de clase media y con estudios, que ven la educación "como la mejor inversión posible" para sus hijos.

Según explica, el instituto recibe cada vez más solicitudes de otros distritos cercanos atraídos por los resultados académicos del centro.

A pocos metros, el Colegio Internacional John Henry Newman comparte buenos resultados, aunque desde una filosofía distinta. Su director, Juan Ramón de la Serna explica que el objetivo del centro "no es entrenar para la PAU".

"No somos una academia para aprobar exámenes", resume. El Newman defiende un modelo basado en el crecimiento humano y en un recorrido educativo unitario que comienza desde infantil.

El perfil del alumno es principalmente de gente que viven en el barrio aunque si reciben solicitudes de admisión de otras zonas, el director señala que hay una mezcla entre españoles y migrantes.

"Lo que se hace con los más pequeños tiene que ver con lo que se hace en Bachillerato", explica De la Serna, que pone el foco en el pensamiento crítico, la argumentación y la formación integral del alumnado.

Colegio John Henry Newman Cedida

El colegio le da importancia a ámbitos como el arte, la música, el deporte o la vida fuera del aula. Radio escolar, coros, concursos literarios, intercambios internacionales, actividades deportivas o programas Erasmsus forman parte de una "cultura de centro" que, según su director, busca educar personas y no únicamente estudiantes con buenas notas.

Aún así, los resultados académicos acompañan. El Newman presenta a la PAU al 98% de sus alumnos y mantiene un 100% de aprobados.

Además, presume de una desviación "prácticamente nula" entre las notas de Bachillerato y las de Selectividad. "Eso demuestra que no maquillamos resultados ni entrenamos para el examen", explica De la Serna.

El director también marca diferencias respecto a otros centros con altas calificaciones, como el IES San Mateo, el centro con mejores notas de la Comunidad.

Recuerda que San Mateo es un centro de excelencia con filtro de entrada y únicamente Bachillerato, mientras que el Newman "no selecciona alumnos" y acompaña a los estudiantes, incluidos perfiles con dificultades académicas o familiares.

Entre estos centros se encuentra el IES Alfredo Kraus, que completa el triángulo de la excelencia académica de San Blas. Tres modelos distintos - dos públicos y uno concertado - concentrados en apenas unas calles y que han convertido a esta zona del distrito en una referencia dentro de Madrid.