El vídeo del atraco a mano armada en una joyería de Vallecas: cuatro ladrones 'vacían' el local y desatan el pánico

La Policía Nacional investiga el suceso y ha desplegado agentes de la Unidad de Delitos Violentos y el Grupo XIII de Atracos para esclarecer los hechos.

Un joven persiguió a los atracadores y logró arrebatarles uno de los sacos sustraídos de la joyería antes de su huida en coche.

Durante el robo, uno de los asaltantes llegó a encañonar a una persona, desatando momentos de gran tensión entre los presentes.

Cuatro ladrones encapuchados asaltaron una joyería en el centro comercial Madrid Sur de Vallecas, usando martillos para romper los expositores.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar el suceso ocurrido durante la tarde de este lunes cuando cuatro encapuchados han irrumpido en el centro comercial Madrid Sur, en el distrito de Puente de Vallecas, y han atracado una joyería, huyendo del lugar en un coche que les esperaba a la puerta.

Los hechos se han producido sobre las 14:30 horas en el citado centro comercial, situado en la avenida Pablo Neruda, frente a la Asamblea de Madrid, cuando cuatro individuos encapuchados han atracado un establecimiento con martillo en mano y han fracturado las cristaleras de los expositores.

Fuentes policiales han confirmado que en el incidente no se han registrado heridos ni tampoco detonaciones por arma de fuego.

El atraco a una joyería de Vallecas

Tal y como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta información, se vivieron momentos de mucha tensión durante el robo.

Mientras los testigos piden ayuda a la Policía, uno de los ladrones llega a encañonar a una de las personas que están en el interior del establecimiento.

Además, en este vídeo también se puede ver cómo un joven vestido con una camiseta azul persigue a los cuatro ladrones e incluso llega a sustraerles uno de los sacos que habían sacado de la joyería.

Tras este robo de película, hasta el lugar se trasladaron agentes de la Unidad de Delitos Violentos (DEVI) y de la Científica para aclarar lo sucedido y dar con los posibles autores del atraco.

Fuentes policiales informan de que el Grupo XIII de Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial mantiene una investigación abierta con el fin de esclarecer este atraco de película.

Este atraco no fue el único que se registró este lunes en la capital. Durante la madrugada, un grupo de aluniceros robó mediante el método del alunizaje en una tienda de electrónica y tecnología situada en el parque comercial Parque Oeste de Alcorcón, desde donde luego ha iniciado una huida y persecución policial hasta darse a la fuga por la M-40.

Según informó Europa Press, los hechos se produjeron sobre las 3:00 horas de esta madrugada en un establecimiento de la cadena Media Markt situado en la calle Estambul de Alcorcón.