La Comunidad de Madrid lo confirma: ayudas de hasta 283 euros mensuales por niño para guarderías privadas

Las claves

Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid abre el plazo para solicitar becas de Educación Infantil en guarderías privadas del 19 de mayo al 8 de junio. Las ayudas oscilan entre 177 y 283 euros mensuales por niño y pueden ser prorrogables si se cumplen los requisitos. La beca está dirigida a familias con hijos nacidos antes del 1 de enero de 2027 y matriculados o con reserva en centros privados autorizados. El sistema de solicitud se ha mejorado con un nuevo formulario y la opción de prórroga automática para quienes ya hayan participado en convocatorias anteriores.

La Comunidad de Madrid inaugurará el martes 19 de mayo el plazo para la solicitud de las becas de Educación Infantil. El período de tiempo para poder solicitar dicha ayuda económica estará vigente hasta el 8 de junio de este mismo año.

No obstante, la beca se circunscribe a las ayudas del primer ciclo de Educación Infantil, por lo que solo estará disponible para todas aquellas familias cuyos hijos hayan nacido o esté previsto que lo hagan antes del 1 de enero de 2027.

Las ayudas oscilarán entre los 177 y los 283 euros mensuales, aunque pueden ser prorrogables en el tiempo si se cumplen ciertos requisitos.

El objetivo del gobierno regional con esta medida es poder consolidar la libertad de elección de las familias con el fin de mejorar la conciliación familiar, mejorando la calidad de vida de las personas y ayudando a mejorar la situación laboral de los solicitantes.

Sin embargo, el propio nacimiento de los niños no es el único requisito que se ha de tener en cuenta para solicitar la ayuda ya que, además, deben de estar matriculados o tener reserva de plaza para el próximo curso 2026/27 en un centro privado autorizado, siempre que no ocupe plaza sostenida con fondos públicos.

En cuanto a la obtención de los máximos puntos posibles para la beca, será concedida en tres casuísticas: obtendrán 7 puntos aquellas familias en las que ambos progenitores trabajen a jornada completa, cuando solo haya un padre y esté en las mismas condiciones o cuando uno de ellos esté a tiempo completo y el otro tenga un impedimento para atender al menor por una incapacidad o discapacidad.

Por otra parte, si el trabajo se realizara de forma parcial se valorarían con 5 puntos. Además, se tendrá en cuenta a las familias numerosas, padres o hijos con discapacidad y víctimas de violencia contra la mujer facilitando que puedan solicitar la ayuda los mayores de 3 años que estén escolarizados en el primer ciclo de Infantil durante un año más siempre y cuando presenten necesidades educativas especiales acreditadas por Atención Temprana.

Cabe destacar que esta beca puede prorrogarse siempre y cuando se sigan cumpliendo los mismos requisitos. En adición a ello, la Comunidad de Madrid ha podido mejorar el sistema de acceso al mismo, otorgando un nuevo formulario para realizar estas solicitudes.

También se ha añadido la opción de prórroga con formulario precumplimentado, donde el sistema permite generar un borrador con los datos aportados en convocatorias anteriores e identifica automáticamente qué documentación es necesaria, solicitando únicamente la información requerida en cada caso.