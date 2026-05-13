La deuda que le llevó a Kiko a crear su pequeño imperio de alquiler de vehículos: ha ganado hasta 6.000 € al mes

El mercado del carsharing entre particulares crece en España, siendo los coches utilitarios y fiables los más rentables frente a los de lujo.

CarBnb enseña a particulares e inversores a rentabilizar coches y furgonetas, gestionando actualmente más de 1.000 vehículos en toda España.

Empezó alquilando su propio coche y, al ver los beneficios, amplió la flota junto a su pareja, llegando a ingresar hasta 6.000 euros al mes.

Kiko Aguirre creó CarBnb tras verse amenazado por un embargo de Hacienda, convirtiendo el alquiler de vehículos en un negocio rentable.

Alquilar tu coche a un desconocido. Para muchos, una locura. Para otros, una de las formas más rápidas de convertir un gasto fijo en una fuente de ingresos.

Mientras miles de vehículos pasan aparcados más del 95% del tiempo, pagando seguro, parking, averías y combustible, hay quien ha encontrado en esa contradicción un negocio.

Y ahí aparece Kiko Aguirre, madrileño, emprendedor y fundador de CarBnb, una comunidad que enseña a particulares e inversores a rentabilizar coches y furgonetas mediante el alquiler entre particulares. Su historia no empezó en Silicon Valley ni con una ronda de inversión millonaria. Empezó con un embargo de Hacienda.

Aguirre llevaba trabajando como autónomo desde los 18 años. Era comercial, ganaba entre 3.000 y 4.000 euros al mes y se había comprado un Mercedes financiado. La vida parecía ir bien hasta que llegaron varios trimestres complicados y comenzó a fraccionar pagos del IVA. Su deuda no era gigantesca, 1.700 euros, pero la advertencia sí lo era: si no pagaba, Hacienda se quedaría con el coche.

Aquello le hizo cambiar el chip. "Me di cuenta de que no podía depender solo de mi trabajo como autónomo", explica. Fue entonces cuando un primo le habló de un modelo que ya estaba funcionando fuera de España: alquilar coches de renting para cubrir la cuota mensual y sacar rentabilidad.

Kiko decidió probar. Publicó su coche pensando que quizá podría ganar unos 400 euros extra al mes. Pero la sorpresa llegó rápido. El coche "empezó a generar entre 900 y 1.100 euros mensuales", explica. Ahí entendió que no estaba ante un ingreso puntual, sino ante un modelo de negocio.

En enero de 2022 alquiló un Fiat 500 mediante renting. El objetivo inicial era sencillo: no tener que ir en metro al trabajo, pero ocurrió algo inesperado. Muchas semanas tenía alquilados los dos coches al mismo tiempo.

Kiko Aguirre, Ceo de CarBnB. CarBnB

"Pasé de cobrar 4.000 o 5.000 euros y moverme en Mercedes a ir en metro, pero tener un ingreso casi fijo de 1.200 euros al mes", cuenta.

Su pareja también empezó a alquilar su Seat Ibiza. Con miedo, eso sí. "Pensaba en multas, accidentes o problemas", recuerda Kiko. "Pero detrás del modelo hay seguros a todo riesgo, localizadores GPS y sistemas de identificación de conductores que reducen gran parte de esos riesgos", cuenta.

A partir de 2023 comenzaron a ampliar la flota. Compraron más vehículos financiados y llegaron a tener seis coches funcionando al mismo tiempo. Algunos meses rozaban los 6.000 euros de ingresos: "Me vi pasando de trabajar doce horas como comercial a generar ese dinero desde casa".

Mientras el negocio crecía, también crecían sus redes sociales. Kiko empezó a compartir contenido sobre emprendimiento y alquiler de vehículos y la gente comenzó a escribirle para pedirle consejos, consultorías y formación. Primero fueron llamadas sueltas y después cursos completos.

Y finalmente nació CarBnb, en noviembre de 2023. Hoy gestionan 45 vehículos entre coches propios, 20 coches y 25 furgonetas y en torno a 1.000 vehículos de inversores. Con estos últimos se ha creado una comunidad con más de 950 personas repartidas por toda España: Madrid, Barcelona, Valencia, Asturias, Sevilla o Canarias. Algunos solo buscan un ingreso extra. Otros ya viven de sus flotas.

El fenómeno no es casual. "El peer-to-peer carsharing, el alquiler de vehículos entre particulares, lleva más de quince años funcionando en Estados Unidos con plataformas como Turo", cuenta Kiko a Madrid Total. Ahora, empieza a consolidarse en España impulsado por un cambio evidente en los hábitos urbanos. El coche ya no se usa igual, pero sigue costando igual o más.

"La prioridad de mucha gente es tener vivienda y luego coche, pero en ciudades como Madrid cada vez tiene menos sentido usarlo a diario", explica Aguirre. Atascos, falta de aparcamiento, gasolina disparada y teletrabajo han provocado que muchos vehículos pasen días enteros sin moverse. Aun así, sus propietarios siguen pagando seguro, mantenimiento o plaza de garaje.

Ese cambio de mentalidad está detrás del auge del sector. Según datos de ResearchAndMarkets, el mercado global del carsharing entre particulares movió unos 2.500 millones de dólares en 2024 y podría superar los 7.000 millones en 2030, con crecimientos anuales cercanos al 18%.

Lo llamativo es que, en contra de lo que muchos creen, los coches más rentables no son los de lujo. Kiko lo aprendió rápido. "Pensábamos que Mercedes y BMW serían los más demandados, pero no es lo mismo demanda que rentabilidad", dice. Las averías, el mantenimiento y el precio de compra reducen mucho el margen.

El verdadero negocio está en otra parte: utilitarios baratos y fiables. Dacia Sandero, Renault Clio, Ford Ka o Megane con años encima y buena compra inicial. "El secreto está en comprar coches ya devaluados", explica. Incluso pone un ejemplo: un Ford Ka que hace tres años costaba 4.500 euros hoy puede venderse por 5.500 debido al mercado de segunda mano.

Por eso el perfil de usuario también ha cambiado: "Al principio, la mayoría eran particulares con un coche parado. Ahora abundan más los pequeños inversores que compran tres o cuatro vehículos y los ponen a trabajar como una microflota".

Para Aguirre, el fenómeno va mucho más allá de los coches. Tiene que ver con cómo está cambiando la relación con el trabajo y con el dinero. "El modelo de un trabajo y un sueldo es del siglo XX", sostiene. "Hoy todo sube de precio y la gente busca maneras de generar ingresos más allá de sus horas de trabajo. Ese es el modelo del siglo XXI", concluye.