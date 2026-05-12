Un choque frontal en la M-40 deja 4 heridos: uno de los conductores huía de la Policía e iba en dirección contraria

Imagen del choque frontal en la M-40 en la madrugada de este martes. Emergencias Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA Un coche que huía de la Policía Nacional circuló en sentido contrario y chocó frontalmente con una furgoneta en la M-40, a la altura de Mercamadrid. El accidente dejó cuatro heridos, tres de ellos graves, entre los que se encuentran ambos conductores y dos pasajeras del turismo. El conductor del turismo, de 34 años, fue intubado y trasladado grave al Hospital 12 de Octubre; el de la furgoneta, de unos 45 años, fue llevado grave a La Paz. Cinco ocupantes del turismo, todos españoles, han sido detenidos e imputados por atentado a la autoridad, lesiones y delitos contra la seguridad vial.

Un choque frontal ha acabado con cuatro personas heridas, tres de ellas en estado grave. Ha ocurrido en la carretera M-40 entre una furgoneta y un turismo que huía de la Policía Nacional, circulando además en dirección contraria.

Fuentes de Emergencias Madrid han informado a Europa Press de que el accidente ocurrió sobre las 4.30 horas de la madrugada de este martes, en la salida 19A de la calzada interior de la M-40. Es decir, a la altura de Mercamadrid en la capital.

La persecución del turismo comenzó en la vía Castillo, en el distrito de Hortaleza, una zona habitual de compraventa de droga, cuando agentes del Grupo de Atención Ciudadana (GAC) en labores preventivas observaron un vehículo negro sospechoso al que pidieron detenerse.

Como consecuencia del fuerte impacto, los dos conductores han quedado atrapados en el interior y han sido rescatados por los bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

En total, Samur-Protección Civil ha atendido a cuatro pacientes, tres de ellos graves, mientras que otros dos afectados han quedado bajo custodia policial.

#Accidente frontal en salida 19 de la M40.



Un turismo, que huía de @policia, choca frontalmente contra una furgoneta. Ambos conductores son rescatados por @BomberosMad.



En total hay 4 heridos atendidos por @SAMUR_PC, tres de ellos, graves. Han sido estabilizados y trasladados. pic.twitter.com/x9hcLhhkrj — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) May 12, 2026

Las mismas fuentes han precisado que el conductor del turismo, un varón de 34 años, ha quedado con un bajo nivel de consciencia y ha sufrido un traumatismo toracoabdominal y pélvico. Ha tenido que ser intubado y trasladado grave, con código trauma, al Hospital 12 de Octubre.

Además, como informa Efe, ha habido cinco detenidos: los ocupantes del coche, tres hombres y dos mujeres. A todos ellos, de nacionalidad española, se les imputan los delitos de atentado a la autoridad, lesiones y contra la seguridad del tráfico.

Por su parte, el conductor de la furgoneta, un varón de unos 45 años, sufrió un traumatismo toracoabdominal y fue evacuado como potencialmente grave al Hospital La Paz.

Dos mujeres que viajaban en el turismo, de 30 y 23 años, fueron derivadas al Hospital Gregorio Marañón con traumatismo toracoabdominal y al Hospital 12 de Octubre con traumatismo craneoencefálico leve, respectivamente. La Policía Municipal escoltó los convoyes que trasladaban a los heridos graves hasta los distintos centros hospitalarios.