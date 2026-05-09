Polonia le da una lección al Gobierno: supera a España económicamente y es una de las que más crece en la Eurozona

Las claves

Las claves Generado con IA Polonia ha superado a España en crecimiento económico, con un PIB que creció un 3,5% frente al 2,3% previsto para España. El FMI estima que en 2026 Polonia tendrá un PIB per cápita de unos 51.000 euros, superando los 50.500 euros estimados para España. El éxito económico de Polonia se basa en una economía más diversificada y en varios años de transformación económica sostenida. La inflación es el principal reto de la economía polaca, habiendo alcanzado el 18,4% en 2023 tras el inicio de la guerra en Ucrania.

España se encuentra en un buen momento económicamente hablando ya que los niveles reflejan un crecimiento sostenido. Según las previsiones de la Camara de España se estima un crecimiento del 2,3% del PIB para este mismo año y un incremento del 1,6% en materia de empleo.

Sin embargo, estos datos han sido opacados por un país de la eurozona. Polonia se ha convertido en una gran alternativa económica que eclipsan nuestros datos económicos.

El país ubicado en en el centro de Europa, posee unos grandes datos en economía. El PIB de Polonia creció un 3,5% durante el año, superando las previsiones del gobierno polaco. De hecho, el crecimiento de la Unión Europea se sitúa en un 1,5%, siendo sobrepasado por un 2%.

Estos datos, además, han propiciado que el Fondo Monetario Internacional estime que durante este 2026 Polonia supere económicamente a España. No obstante, cabe incidir que dicho 'sorpasso' se producirá en la materia de Paridad de Poder Adquisitivo.

Por tanto, la Paridad de Poder Adquisitivo es una teoría económica que iguala el valor de la cesta de compra de distintas monedas ajustados por los niveles de precios locales.

Esto quiere decir que dicha regulación se utiliza para medir y comparar el PIB, los ingresos y el costo de vida entre países de una forma equitativa. Dicho esto, el organismo monetario ha dictaminado que Polonia obtendrá un PIB per cápita de 51.000 euros aproximadamente en contraposición a los 50.500 euros que se estiman sobre el PIB de España.

La principal diferencia de dicho crecimiento económico se encuentra en el modelo que tiene cada país. Mientras que el país Centroeuropeo tiene una economía más diversificada entre sus tres sectores, España centra su foco de prioridad en el sector terciario.

No obstante, cabe destacar que este crecimiento de la economía de Polonia no ha sido un golpe de suerte, todo lo contrario, es el resultado de varios años en los que los niveles se encontraban en constante crecimiento gracias a poner un especial hincapié en la transformación económica.

Por otra parte, el principal problema que tiene la economía polaca es la inflación. Los datos llevan incrementándose desde el inicio de la Guerra de Ucrania. Tanto fue que la inflacción llegó a marcar unos valores de 18,4% en 2023.

Ese mismo año supuso el principio del fin a la tensa economía de Polonia, suponiendo que la economía se disparara, dejando atrás sus problemas económicos y dando comienzo a un crecimiento que tres años más tarde sigue dando brotes verdes.

En cuanto a España, esta situación puede acabar significando un problema. El principal motivo es porque España supera en población a Polonia. EN nuestro país hay un total de 48,81 millones de habitantes frente a los 36,55 millones de Polonia, generándose una mayor desigualdad en los datos económicos de nuestro país.