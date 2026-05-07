Ya ha entrado en vigor: puedes jubilarte a los 61 años anticipadamente si cumples con todos los requisitos

Las claves

Las claves Generado con IA En España, la jubilación anticipada a los 61 años es posible si el trabajador ha sido despedido y ha cotizado al menos 38 años y 3 meses. La jubilación anticipada conlleva un recorte en la pensión, que puede variar entre el 2,81% y el 21% según los meses o años que se adelante el retiro. Para quienes se jubilan anticipadamente de manera voluntaria a los 63 años, también se exige el mismo periodo mínimo de cotización. Es obligatorio haber cotizado al menos dos años dentro de los 15 últimos antes de solicitar la jubilación anticipada.

En España la edad de jubilación puede variar según los años cotizados de cada trabajador durante su vida laboral. Por tanto, la edad en la cual se pone fin al periodo laboral depende única y exclusivamente del período de cotización.

Por tanto, todo esto significa que a más años trabajados y durante un mayor tiempo, se podrá acceder más rápidamente a la jubilación ordinaria. Por otra parte, todos aquellos que no puedan llegar a ese mínimo requerido deberán continuar hasta ser aptos.

Todo esto significa que la Seguridad Social permite distintas fórmulas que autorizan obtener la pensión de jubilación, aunque no todas ellas consienten el cobro de la totalidad de la prestación.

Una de estas es la jubilación anticipada. Esta cláusula permite al trabajador dejar su empleo antes de la edad requerida. Sin embargo, la consecuencia para poder llevar a cabo esta normativa es el coste económico, ya que cuanto más tiempo se anticipe la jubilación menor dinero recibirá el trabajador en su pensión.

Esto significa que si se activa esta jubilación anticipada se estará aplicando un mayor recorte. Por tanto, es de vital importancia que cada persona esté al tanto de los requisitos y la posible penalización que puede llevarse a cabo.

Por otra parte, las condiciones necesarias para poder obtener la jubilación anticipada son diferentes para cada trabajador. El primer caso se refiere para todos aquellos trabajadores de 61 años que quieran adelantar su retiro. En dicho caso, para poder llevarse a cabo, se necesita que el trabajador dejara su empleo por causas ajenas como un despido. Además deberá tener obligatoriamente, al menos, 38 años y 3 meses cotizados.

Otros requerimientos son los que necesitarán las personas de 63 años de edad. Para poder solicitar la jubilación anticipada, a diferencia que con el anterior grupo poblacional, podrán solicitarlo de forma voluntaria. Eso sí, necesitarán cumplir con el mismo intervalo de tiempo trabajado.

Cabe destacar que los responsables de aplicar el precio de dichas jubilaciones son los coeficientes reductores. Esta cláusula disminuye la cantidad recibida por cada mes que se haya adelantado la jubilación. Además, esta cantidad es la que se mantendrá durante toda la vida del beneficiario.

En cuanto al porcentaje de recortes por la jubilación anticipada, puede extenderse desde el 2,81% hasta el 21% dependiendo de los meses o años en los que se adelante la misma. Esto quiere decir que si una persona adelanta su jubilación dos años y solo tiene el mínimo de años trabajados, recibirá un recorte del 21%. Por otro lado, si solo se adelanta un mes la jubilación, se reducirá entre un 2 y un 3%.

Además, la jubilación anticipada involuntaria también traerá consigo un coeficiente reductor, aunque será más laxo que en los casos voluntarios. En cuanto a los requisitos pertinentes, otro de los factores a tener en cuenta es que se deben tener al menos dos años de cotización contenidos entre los 15 últimos años antes de solicitar la jubilación.