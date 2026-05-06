Muere una mujer de 80 años con múltiples golpes en una casa de Galapagar: apuntan a un intento de robo

Agentes del Summa 112 de la Comunidad de Madrid en la casa de Galapagar. Summa 112

Las claves

Las claves Generado con IA Una mujer de 80 años ha sido hallada muerta con múltiples golpes en su vivienda de Galapagar, Madrid. La víctima murió de forma violenta, y los primeros indicios apuntan a un intento de robo en la finca. Los hechos ocurrieron en una zona residencial y apartada de la urbanización La Navata. La Guardia Civil y agentes de Criminalística investigan el caso y recaban pruebas en la escena.

El cuerpo sin vida de una mujer de 80 años ha sido encontrado en una vivienda de Galapagar este miércoles. La víctima murió "de forma violenta" a consecuencia de múltiples traumatismos en un incidente que según las primeras investigaciones apunta a un intento de robo en la finca del municipio madrileño.

Los hechos han ocurrido sobre las 09.50 horas en una vivienda situada en la calle Mandril de esta localidad, según ha informado un portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid a Europa Press.

Se trata de una zona residencial y apartada de la urbanización La Navata, cercana al lugar donde también residen el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y su mujer, la eurodiputada Irene Montero.

Una llamada alertó a los servicios de emergencias de la presencia de una mujer que podría estar fallecida en el interior de una vivienda de una finca.

Los sanitarios del Summa 112 que se personaron en el lugar han comprobado efectivamente que estaba muerta debido a múltiples traumatismos y han certificado el fallecimiento.

#SUMMA112 confirma el fallecimiento de una mujer en su domicilio situado en una finca de la localidad de Galapagar.



No había posibilidad de reanimación. @guardiacivil se encarga de las investigaciones en torno a lo ocurrido. pic.twitter.com/pseMCbyAcP — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) May 6, 2026

Agentes de la Guardia Civil se han trasladado al lugar y se han hecho cargo de la investigación. Los primeros indicios apuntan a un posible intento de robo en la vivienda. Aunque, agentes de Criminalística del Instituto Armado también se encuentran en la escena recabando pruebas para esclarecer lo sucedido.