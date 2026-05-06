Ángel Arias, el rector que cuidará de Leonor en la Carlos III: ingeniero, alumno de la casa y defensor de lo público

Bajo su mandato, la Carlos III refuerza su excelencia académica e internacionalización, y recibirá próximamente a la princesa Leonor como alumna de Ciencias Políticas.

Defensor de la educación pública, Arias apuesta por una universidad que promueva la conciencia crítica y sirva como “ascensor social”.

Arias ha ocupado numerosos cargos de gestión y es reconocido por su labor investigadora, especialmente en la optimización de procesos de impresión 3D.

Ángel Arias Hernández es el actual rector de la Universidad Carlos III de Madrid desde 2023, ingeniero industrial y catedrático vinculado toda su carrera a la institución.

La Universidad Carlos III de Madrid tiene al frente desde 2023 a Ángel Arias Hernández, ingeniero industrial, catedrático y profesor con una larga trayectoria ligada a la propia institución.

Arias asumió el rectorado tras imponerse en las elecciones internas y suceder a Juan Romo, quien había ocupado el cargo durante ocho años.

Desde entonces, dirige una de las universidades públicas con mayor proyección internacional de España, que en los próximos cursos contará entre sus alumnas con la princesa Leonor de Borbón.

Nacido en Zamora, Ángel Arias ha desarrollado prácticamente toda su carrera académica en la Carlos III. Se graduó en Ingeniería Industrial en 1998 y se doctoró en 2002 en la misma universidad.

Actualmente es catedrático en el Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras. Además de su labor docente (ha impartido clases en el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y en el Máster en Ingeniería Industrial), destaca también por su actividad investigadora

Es autor de numerosas publicaciones en revistas de impacto internacional y lidera proyectos de investigación centrados en la optimización de procesos de impresión 3D

Antes de llegar al rectorado, ocupó distintos cargos de gestión, como la dirección de programas de posgrado y de su departamento, y así ha construido un perfil académico y organizativo dentro de la universidad.

Además, ha sido director de Departamento en dos periodos, miembro del Consejo de Gobierno, director de máster universitario, director del Colegio Mayor-Residencia de Estudiantes ‘Fernando Abril Martorell’ y vicerrector adjunto de Actividades Culturales y Colegios Mayores.

Sobre la educación pública

Tomó posesión del cargo en 2023 en el Aula Magna del campus de Getafe en un acto institucional presidido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En su discurso, Arias subrayó el papel clave de la universidad pública como motor de progreso y reclamó una financiación “adecuada y estable” para garantizar su desarrollo.

Defendió que debe ser “un actor relevante en la construcción del presente y del futuro” y apostó por una universidad “que incomode”, que huya de la ideologización, que impulse preguntas y que promueva una conciencia crítica en la sociedad.

También puso el foco en el valor social de la educación superior, reivindicando su papel como “ascensor social”.

Recordó su origen zamorano y agradeció el esfuerzo de sus padres, señalando que no quiere que ese ascensor que a él lo impulsó “deje de funcionar ni se quede en el segundo piso”.

En la intervención, Arias situó entre las prioridades de su mandato cuestiones como la salud emocional del alumnado, especialmente tras los efectos de la pandemia, y explicó su apuesta por programas de acompañamiento psicopedagógico para mejorar el bienestar.

También mencionó la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que calificó de ambiciosa, aunque insistió en que requiere un compromiso real de financiación para poder aplicarse con garantías.

La UC3M

Como rector, Arias es la máxima autoridad académica y de gobierno de la UC3M, es el representante de la institución y preside órganos como el Claustro Universitario y el Consejo de Gobierno.

Bajo su dirección, la universidad mantiene su apuesta por la excelencia académica, la internacionalización y la conexión con el mercado laboral.

La futura llegada de la princesa Leonor a la carrera de Ciencias Políticas sitúa además a la institución en el foco mediático, en una etapa en la que la UC3M continúa consolidándose como uno de los centros de referencia en España.

El último ranking Shanghai situó al campus madrileño entre los mejores del mundo en 10 áreas académicas y ocupa un lugar destacado en el área de Ciencias Políticas.

La Carlos III, fundada en 1989 por el socialista Gregorio Peces-Barba, nació con "vocación de modernidad" y hoy se ha convertido en una universidad de alta exigencia, fuerte internacionalización y clara orientación a la empleabilidad.