Bruselas cambia las normas en España: los jóvenes de 17 años podrán sacarse el carnet y conducir en España

Las claves

Las claves Generado con IA España permitirá a los jóvenes de 17 años sacarse el carnet de conducir y circular por las carreteras bajo la nueva normativa europea. El permiso concedido a los 17 años exigirá que los menores conduzcan acompañados por un adulto experimentado hasta cumplir los 18 años. El acompañante deberá tener al menos 24 años, más de cinco años de experiencia y cumplir estrictamente las normas de tráfico. Los aspirantes deberán superar las mismas pruebas teóricas y prácticas que cualquier otro conductor, pero con condiciones de uso especiales hasta la mayoría de edad.

Los 17 años es la edad en la que esperar un año entero a que vuelva a ser tu cumpleaños es un proceso eterno y emocionante. Todos quieren cumplir 18 y tener la ansiada mayoría de edad para poder realizar cosas como sacarse el carnet de conducir.

Sin embargo, esto va a cambiar. Y es que con el nuevo cambio que va a incluir la Dirección General de Tráfico (DGT) en España, será posible que los jóvenes de 17 años puedan sacarse y conducir por las carreteras españolas.

Y es que la DGT ya trabaja en adaptar una normativa europea que permitirá a los jóvenes ponerse al volante antes de cumplir la mayoría de edad. Eso sí, no será un permiso convencional: el nuevo sistema introduce condiciones específicas y un enfoque más progresivo en la formación al volante.

El cambio está impulsado desde Europa. Y es que la medida nace del artículo 17 de la Directiva Europea 2025/2205, que habilita a los Estados miembros a expedir el permiso de conducir tipo B desde los 17 años. España deberá incorporar esta normativa antes del 26 de noviembre de 2028, aunque ya se están dando los primeros pasos para su aplicación.

El objetivo principal es doble: mejorar la seguridad vial y facilitar una formación más gradual, permitiendo que los nuevos conductores adquieran experiencia real en carretera.

Sin embargo, esta se tendrá que hacer bajo supervisión. Y es que con este sistema los menores no podrán circular solos. Aunque obtengan el carnet a los 17 años, estarán obligados a conducir con un adulto experimentado hasta cumplir los 18.

Este modelo, conocido como "conducción acompañada" o inspirado en el sistema alemán, busca reducir riesgos en los primeros meses al volante. De hecho, el permiso incluirá una mención específica que limita la conducción en solitario durante ese periodo.

Pero el acompañante tampoco podrá ser cualquier persona. La normativa establece condiciones claras para garantizar la seguridad. Por eso, será necesario que tenga al menos 24 años, cuenta con más de cinco años de experiencia en dicho carnet, no haya perdido el derecho a conducir recientemente y cumpla estrictamente con las normas de alcohol y drogas.

Es decir, estas exigencias pretenden que el copiloto actúe como guía responsable durante el aprendizaje práctico del menor.

¿Cómo obtener el permiso?

En cuanto a la obtención del permiso, no habrá atajos ni variedad. Los aspirantes deberán superar las mismas pruebas teóricas y prácticas que cualquier otro conductor. La diferencia está únicamente en las condiciones de uso del carnet hasta alcanzar la mayoría de edad.

La DGT considera que este sistema puede ayudar a reducir la siniestralidad entre conductores noveles. Al acumular experiencia supervisada antes de conducir en solitario, los jóvenes llegarían mejor preparados a los 18 años.

Además, esta medida también responde a necesidades sociales, especialmente en zonas donde la movilidad es más limitada y el acceso temprano al vehículo puede suponer una ventaja.

Aunque la fecha límite de aplicación es 2028, España ya ha creado grupos de trabajo para definir los detalles y acelerar su implantación. Todo apunta a que el modelo podría llegar antes si se completan los ajustes legales necesarios.