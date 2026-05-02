Los 6 alumnos de la Carlos III nombrados excelentes en los que Leonor puede fijarse: Lucía, Juan, Inés, Javi, Sandra y Guille

Todos los galardonados resaltan el rigor académico, la proyección internacional y el impulso al emprendimiento que caracteriza a la UC3M.

Inés Muñoz orienta su carrera hacia la abogacía de negocios, Javier Barrera gestiona innovación tecnológica y Sandra Achaerandio combina derecho y finanzas con proyección internacional.

Lucía Cañas se ha centrado en derechos humanos y diplomacia, Guillermo Fernández en inteligencia artificial aplicada y Juan Fernández en computación cuántica e investigación internacional.

Seis alumnos de la Universidad Carlos III han sido destacados en la lista The Nova 111 por su excelencia en ámbitos como tecnología, derecho, diplomacia e investigación.

La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), donde la princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas, se ha consolidado como uno de los principales polos de formación de talento joven en España.

Su combinación de exigencia académica, proyección internacional y conexión con el mundo profesional ha permitido que de sus aulas salgan perfiles que han sido nombrados en la lista The Nova 111 que premia a estudiantes excelentes en ámbitos como la tecnología, el derecho, la diplomacia o la investigación.

Entre ellos se encuentra Guillermo Fernández Rodríguez de 23 años, que ha construido su trayectoria en torno a la inteligencia artificial aplicada.

Es ingeniero industrial por la UC3M, con paso por UC Berkeley y formación en Imperial College London, ha cofundado SophIA, una startup EdTech que busca transformar la evaluación universitaria mediante IA.

Su objetivo es mejorar tanto el aprendizaje como la labor docente, y ve en la UC3M un punto clave de su desarrollo por su impulso al emprendimiento y su apertura internacional.

En esa misma generación, Lucía Cañas Fuertes, de 24 años, ha orientado su carrera hacia los derechos humanos y la diplomacia.

Formada en la UC3M en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas, y con experiencia en el CSIC y en la ONU en México, investiga actualmente el mundo atlántico y se prepara para la Carrera Diplomática.

Su paso por la universidad fue determinante, especialmente su trabajo en el D-Lab, donde comenzó a investigar desigualdades estructurales vinculadas a la migración.

También desde el ámbito jurídico, Inés Muñoz Sesma, de 23 años, ha terminado el Doble Grado en Derecho y Economía y enfoca su carrera hacia la abogacía de los negocios, con especial interés en litigación y arbitraje.

Tras una estancia en la Universidad de California, Berkeley, valora la UC3M por su nivel académico, su profesorado y su programa de movilidad internacional.

Actualmente trabaja en un proyecto sobre derecho de sociedades de Delaware mientras define su especialización.

En una línea más técnica, Juan Fernández de 22 años, representa la intersección entre ciencia e industria. Estudiante de Ingeniería Física, combina investigación en el Max Planck con prácticas en BCG, y quiere orientar su carrera hacia la computación cuántica.

Su experiencia internacional en Georgia Tech fue, según él, un punto de inflexión en su forma de entender la educación y la ambición profesional. Se plantea desarrollar su carrera fuera de España antes de regresar para contribuir al ecosistema tecnológico nacional.

En esa misma línea, Javier Barrera, de 24 años, ha orientado su trayectoria hacia la ingeniería y la estrategia tecnológica.

Es graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales por la UC3M y con un Máster en Gestión Industrial, evolucionó desde una curiosidad general por la tecnología hacia un interés por su impacto a gran escala y la gestión de la innovación.

Actualmente trabaja como Strategy & Operations Manager en Revolut, donde se encarga de optimizar operaciones y escalar procesos vinculados a inteligencia artificial, mientras desarrolla un trabajo sobre el comportamiento del mercado eléctrico ante distintos shocks económicos.

Sandra Achaerandio Carrasco de 24 años ha construido un perfil híbrido entre derecho y finanzas. Graduada en Derecho y Estudios Internacionales por la UC3M, trabaja en el sector financiero mientras cursa el Máster de Acceso a la Abogacía y otro en Análisis Financiero.

Define su paso por la universidad a través de una palabra: exigencia, que ha marcado su forma de trabajar y mentalidad profesional. Se plantea una carrera internacional, aunque sin descartar España como base a largo plazo.

Todos ellos comparten un mismo punto de partida: una universidad exigente que les ha empujado a combinar rigor académico, experiencias internacionales y ambición profesional.