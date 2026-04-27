España endurece las normas: las tiendas deberán cobrar un importe por cada bebida y lata vendida a partir de noviembre

Las claves

Las claves Generado con IA A partir de noviembre, España implantará un sistema en el que los consumidores pagarán 10 céntimos extra por cada botella o lata, recuperables al devolver el envase. La medida afecta a botellas de plástico de hasta 3 litros, latas y envases de cartón de bebidas, y busca mejorar la gestión de residuos y fomentar el reciclaje. Esta normativa responde al bajo nivel de reciclaje en España, que actualmente solo alcanza el 42% en recogida de botellas de plástico, lejos del 70% exigido por la UE. Se instalarán entre 20.000 y 25.000 nuevas máquinas de retorno en tiendas y supermercados, con mayor flexibilidad para la adaptación del pequeño comercio.

España ha cambiado la forma de consumo de las bebidas envasadas. El Gobierno ha llevado a cabo una nueva normativa que transformará por completo nuestro hábito de consumo.

Se trata de una nueva regulación, el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), mediante el cual se fija que cada botella o lata deberá incluir un importe adicional que el consumidor podrá recuperar al devolver el envase una vez se haya consumido.

Esta nueva ley cambia por completo nuestro sistema de venta y consumo, con el objetivo de mejorar la gestión de residuos y aumentar el reciclaje en nuestro país.

Este nuevo sistema queda fijado gracias al Real Decreto 1055/2022, por el cual, gracias a su Artículo 45, se define que si no se cumplen ciertos objetivos en cuanto a los modos de recogida de residuos fijados por la ley, se deberá implementar obligatoriamente un sistema de depósitos que regule la recogida de envases de un solo uso.

En cuanto al contenido de dichos envases a los que esta legislación se refiere son todas aquellas botellas de plástico de hasta 3 litros, ya sea su contenido de refrescos, agua, zumos o bebidas alcohólicas. También entran todas las latas y envases de cartón para bebidas.

El procedimiento para llevar a cabo esta normativa es sencillo. Los consumidores deberán pagar un importe de 10 céntimos por cada envase a modo de depósito. Este gasto quedará reflejado en el propio ticket de compra para que, posteriormente, puedan ser devueltos de forma íntegra tras depositar el envase restante en distintos puntos habilitados.

Estos lugares serán los propios establecimientos de compra habituales por lo que los clientes podrán realizar este procedimiento en supermercados, contenedores específicos o máquinas automáticas de retorno.

Otro de los fines de la normativa reside en incentivar a las personas que participen de forma activa en el proceso de reciclaje, recompensando por ello la recogida de envases. Además, cabe destacar que dicha regulación se ha llevado a cabo por las cifras tan bajas de España en reciclaje.

Nuestro país se encuentra muy por debajo de la media fijada por la Unión Europea. De hecho, el la misma organización europea exige que se lleve a cabo un 70% únicamente en la recogida selectiva de botellas de plástico. Sin embargo, España tan solo llega al 42% según los datos ofrecidos en 2023.

No obstante, este nuevo sistema de recogida de envases es solo la punta del iceberg puesto que la Unión Europea ha fijado el objetivo de poder llegar a un 90% antes de 2029, acelerando el proceso de implementar sistemas más eficaces.

Para llevar a cabo el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno se crearán entre 20.000 y 25.000 nuevas máquinas de retorno que serán distribuidas en distintas tiendas y supermercados. En cuanto al pequeño comercio, la normativa tendrá una mayor flexibilidad estableciendo una adaptación progresiva junto a distintas soluciones manuales.

El propósito de esta regulación es claro, y mediante su desarrollo se pretenderá reducir las basuras, mejorar la calidad del reciclaje y poder seguir avanzando para desarrollar una economía circular.