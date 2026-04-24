El trinitario Diler paseaba con su novia por Vallecas cuando un ñeta en patinete le asestó al menos dos puñaladas y lo mató

El distrito de Puente de Vallecas lleva años siendo escenario de enfrentamientos entre bandas latinas como los Trinitarios, Ñetas y DDP.

El autor del homicidio huyó tras el ataque y está en busca y captura por la Policía Nacional.

La principal hipótesis policial es un ajuste de cuentas entre bandas juveniles latinas, concretamente entre los Trinitarios y los Ñetas.

Un joven de 17 años, miembro de los Trinitarios, fue asesinado a puñaladas por un Ñeta en patinete mientras paseaba con su novia en Puente de Vallecas.

Diler paseaba con su novia por la calle Vizconde de Arlesson cuando otro joven en un patinete pasó por detrás, le asestó al menos dos puñaladas por la espalda y lo mató en Puente de Vallecas. Después, huyó sin que al cierre de esta edición la Policía haya conseguido localizarlo.

La Policía Nacional baraja un ajuste de cuentas entre bandas juveniles como principal hipótesis del homicidio del menor de 17 años que se produjo alrededor de las 15:00 horas este viernes junto a la estación de cercanías de Entrevías.

La víctima, que era de nacionalidad española pero de origen hondureño, pertenecía a a la banda de los Trinitarios mientras que el autor del homicidio, que está en busca y captura, era de los Ñetas.

Los Ñetas llevan disputándose el control de Vallecas desde hace años con los Trinitarios y los DDP.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos del grupo de atención al ciudadano, que le han realizado las primeras maniobras de reanimación hasta que han llegado los servicios sanitarios, aunque el joven ha fallecido posteriormente debido a las heridas sufridas en el ataque.

"Tranquilo y bueno", según lo describen sus allegados, lo cierto es que pensaba que algo de esto "podía pasar".

Puente de Vallecas es desde hace años un distrito disputado entre las bandas latinas. En concreto, entre los Trinitarios y los Ñetas. Los primeros 'controlan' toda la zona del bulevar de la calle de Peña Gorbea y la Avenida de la Albufera. Los segundos, en cambio, son dueños de los alrededores del estadio del Rayo y la calle Payaso Fofó.

El 30 de marzo de 2025 un joven de 27 también falleció siguiendo un modus operandi similar, cuando fue apuñalado en el cuello en la Avenida de la Albufera, también en el distrito de Puente de Vallecas, por un miembro de una banda rival que circulaba en patinete.