La marcha de los 17 quijotes que creen en la inmortalidad en 2045: "No morimos por guerras ni por terrorismo"

Las claves nuevo Generado con IA La Marcha por la Longevidad reunió a un pequeño grupo en Madrid para reclamar mayor inversión en investigación contra el envejecimiento. El economista José Luis Cordeiro, impulsor del evento, defiende que el envejecimiento es la principal causa de muerte en España y propone priorizar su prevención. Participantes y expertos destacan los avances científicos en rejuvenecimiento y alargamiento de la vida, incluyendo experimentos en animales y el potencial de la inteligencia artificial. Asociaciones como Apadrina la Ciencia promueven el apoyo a jóvenes investigadores y programas de iniciación científica para estudiantes.

La Marcha por la Longevidad reunió este martes a un pequeño grupo de personas frente al Palacio de Cibeles. La convocatoria, impulsada por el divulgador y economista José Luis Cordeiro, reclama mayor inversión pública en investigación sobre envejecimiento y rejuvenecimiento biológico.

La concentración, prevista para las 10:30 horas, congregó a los asistentes con pancartas y mensajes de 'Stop envejecimiento' o 'Humano amigo, la muerte enemigo'. Camisetas, banderas de España, la Unión Europea y globos completaban el escenario frente al edificio del Ayuntamiento.

La iniciativa se celebra simultáneamente en diferentes países, incluidos algunos en conflicto, y la impulsa principalmente José Luis Cordeiro, que cree firmemente que la inmortalidad puede llegar en 2045: "Esto es la marcha internacional por la longevidad, organizada en muchas ciudades alrededor del mundo, incluso en países en guerra", señaló. "En Tel Aviv hay una marcha, en Abu Dhabi y en lugares más pacíficos como Madrid, San Francisco, París, Londres, Bruselas o Berlín".

Jose Luis Cordeiro Monica Mollá EE

El economista defiende que el envejecimiento es la principal causa de muerte en España y que debería convertirse en una prioridad política: "El 90% de los españoles muere de enfermedades ligadas al envejecimiento", afirma, "No morimos de guerras, de terrorismo ni de pandemias. La prioridad indiscutible es parar el envejecimiento".

A su juicio, invertir en prevenir el envejecimiento reduciría el gasto sanitario: "El 80% del coste médico se produce en los últimos cinco años de vida. La idea es invertir antes para que la gente no envejezca", afirma el divulgador.

Entre los participantes, Juan López, inspector de educación y miembro del comité organizador del Congreso Internacional de Longevidad previsto para el próximo 1 de octubre en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, comenta que "ya tenemos más de 420 inscripciones y seis ponencias internacionales" y que el encuentro abordará cuatro áreas principales: la salud mental del envejecimiento, la calidad de vida desde el punto de vista físico y de regeneración celular y la aplicación de la inteligencia artificial para intervenir en el ADN y evitar enfermedades hereditarias".

Familiares y amigos

También Luis, familiar de Cordeiro, señala que apoya a su primo para que Madrid se reconozca como una de las ciudades más longevas de Europa: "Ahora tratamos enfermedades, pero deberíamos centrarnos más en la prevención".

Agrega que "se están viendo experimentos con ratones u otros animales en los que se ha recuperado la vista o se están corrigiendo patologías a través del ADN", aunque reconoce que la idea de la inmortalidad puede parecer lejana, cada vez se acerca más ese escenario, que al principio, comenta, "parecía algo muy mágico".

Carlos, de Madrid, defiende que acude a la marcha "para que nos hagan inmortales, que inviertan en salud en vez de armas".

Juan LLopis, biólogo Monica Mollá EE

Durante la concentración también intervino Juan Llopis, biólogo, empresario y autor de la novela transhumanista Athanatos, publicada en 2019. La novela explora un futuro cercano en el que los avances científicos, como la modificación genética, la clonación o la inteligencia artificial aplicada a la medicina, abren la puerta a prolongar radicalmente la vida humana e incluso vencer a la muerte.

El biólogo, en declaraciones a este medio, defiende que el alargamiento de la vida humana es una posibilidad basada en los avances científicos actuales: "La ciencia ya ha conseguido alargar la vida de animales, incluso duplicarla o triplicarla en algunos casos, como en ratones o gusanos", afirmó. "El hombre es un animal más complejo, pero esas técnicas podrán aplicarse también a los humanos".

Algunos de los participantes de la convocatoria Monica Mollá EE

Además, asegura que no se trata de alargar la vida llena de tubos en una cama, sino de rejuvenecer. Si eres más tiempo joven, eres más tiempo más sano y normalmente más feliz".

Según explica Llopis, los hábitos saludables solo representan una pequeña parte del potencial de aumento de la esperanza de vida: "La vida sana, el deporte o la dieta mediterránea son importantes, pero aportan cerca de un 5%", indicando que el resto vendrá de la farmacología, la genética, los robots y la impresión de tejidos.

Bruna de Souza Monica Mollá EE

Bruna de Sousa, representante de la asociación Apadrina la Ciencia, está centrada en dar soporte a jóvenes investigadores: "Promovemos apoyar a jóvenes científicos, especialmente en etapas predoctorales, para que puedan desarrollar sus estudios", explica.

La organización, según explica De Sousa, también impulsa programas de iniciación científica para estudiantes de colegios: "Nuestro objetivo es que la sociedad esté informada utilizando bases científicas y apoyar a los jóvenes investigadores".

Por último, antes de seguir con el recorrido al Congreso de los Diputados y culminar en la Puerta del Sol, Cordeiro señaló que aspira a que Madrid "pueda convertirse en una 'zona azul 2.0', ciudades donde hay una larga expectativa de vida, incluso centenaria".