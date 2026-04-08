Los expertos estadounidenses coinciden: el incienso que utiliza Pedro Sánchez es perjudicial para la salud

Las claves nuevo Generado con IA Un estudio de la Academia Estadounidense de Alergia, Asma e Inmunología alerta sobre los riesgos del incienso utilizado por Pedro Sánchez. El humo del incienso contiene compuestos químicos, como los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP), que son cancerígenos y pueden causar enfermedades respiratorias. El uso frecuente de incienso en espacios cerrados puede ser especialmente perjudicial para personas con asma o alergias, y se recomienda limitar su uso y ventilar bien. Aunque tradicionalmente se asocia el incienso a la relajación, los expertos aconsejan precaución y no usarlo de forma habitual para evitar problemas de salud.

La nueva estrategia de comunicación de Pedro Sánchez está generando una gran variedad de opiniones por todas las redes sociales. El Presidente del Gobierno ha publicado en su cuenta de TikTok un vídeo en el que muestra diversos objetos que tiene en su despacho.

Sin embargo, el foco de atención no solo se lo han llevado los objetos en sí, sino que ha sorprendido el hecho que comience el vídeo encendiendo una varilla de incieso. A simple vista podemos pensar que es un detalle que puede pasar inadvertido pero, ¿la exposición al humo que genera puede ser perjudicial para la salud?

La realidad es que sí, tal y como defiende un estudio realizado por la Academia Estadounidense de Alergia, Asma e Inmunología, alegando que para la elaboración del incienso se han utilizado diversos compuestos químicos que, inhalados de forma constante, pueden resultar perjudiciales para la salud, teniendo consecuencias negativas para la salud.

La concepción que había en torno al incienso, a priori, no parecía ser perjudicial para la salud ya que muchas personas lo utilizan recurrentemente de manera decorativa para aromatizar distintas estancias de sus hogares.

Otros de los beneficios que parecía tener era en su conexión con la meditación y la relajación puesto que su uso es común es distintos ambientes que generan tranquilidad y destensión como, por ejemplo, en distintas ceremonias religiosas.

Sin embargo, su uso ha demostrado ser perjudicial para la salud. El incieso suele estar elaborado a partir de materiales aromáticos naturales como resinas, maderas, hierbas y aceites esenciales. El problema reside en los humos que expulsa a partir de su quema ya que los compuestos quimicos que libera puede generar grandes estragos en la salud.

Esta justificación esta avalada gracias a un estudio publicado en la revista estadounidense Journal of Inflammation Research, donde investigadores analizaron los compuestos del humo del incienso. A partir de ello, los científicos descubrieron la presencia de una mezcla de sustancias potencialmente peligrosas como Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP).

Los HAP son compuestos cancerígenos. Estos están presentes en otras sustancias como en el humo del tabaco, generando que estas partículas puedan penetrar en los pulmones y provoquen enfermedades respiratorias a largo plazo.

No solo esto sería un hecho perjudicial sino que, además, si el humo del incienso se acumula en espacios cerrados, puedes estar exponiendote a sustancias nocivas durante un tiempo prolongado.

Otro estudio realizado por la Academia Estadounidense de Alergia, Asma e Inmunología ha determinado que estos humos liberados por el incienso pueden resultar especialmente perjudiciales en personas con asma y alergias, generando que el humo pueda irritar las vias respiratorias.

De hecho, el estudio de la Academia Estadounidense de Alergia, Asma e Inmunología va más allá, alegando que los humos del incienso pueden ser igual o peores que el tabaco. Además, las conclusiones del estudio reflejan que el incienso no solo es perjudicial para poblaciones vulnerables como ancianos o niños, sino que recomiendan limitar su uso ya que personas sin afecciones pueden terminar desarrollando algún problema respiratorio.

No obstante, un uso limitado del incienso puede no acarrear ningún problema. Para un correcto uso del incienso es necesario que se incorporen medidas como una correcta ventilación tras su uso o reducir su frecuencia de uso.