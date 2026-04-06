Madrid lo confirma: aumenta las ayudas de hasta 385 euros para los padres que lleven a sus hijos a guarderías privadas

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ha incrementado un 36% la beca infantil plus, alcanzando los 6,9 millones de euros para ayudar a familias con hijos de 0 a 3 años en guarderías privadas. La ayuda mensual varía entre 118, 220 y 385 euros, dependiendo de la renta familiar, y pueden solicitarla familias con una renta per cápita inferior a 30.000 euros. El pago de la beca se realiza de forma bimestral, facilitando la liquidez de las familias y ayudando a cubrir matrícula, mensualidades y comedor. El aumento responde al Plan de Fomento de la Natalidad y la Conciliación, adelantando el objetivo presupuestario previsto para el curso 2027-2028.

El Ayuntamiento de Madrid ha publicado la nueva beca infantil plus. Mediante esta ayuda, se pretende incentivar la escolarización de los niños de 0 a 3 años a guarderías privadas. La nueva convocatoria de la beca infantil plus ha incrementado su valor en un 36%, llegando hasta los 6,9 millones de euros.

Este aumento se traduce en 1,8 millones de euros más con respecto al curso pasado, respondiendo a la alta demanda del año anterior y permitiendo que un mayor número de familias puedan optar a este beneficio.

Con esta medida, el Ayuntamiento busca reforzar el apoyo familiar y, por tanto, facilitar el acceso de estas familias a la educación temprana. En total, la beca infantil plus permitirá solventar distintos gastos derivados como el pago de la matrícula, los pagos mensuales o el comedor, entre otros.

Esta ayuda nació en el curso 2019-2020. Desde su creación, la beca ha experimentado un crecimiento notorio, generando que su presupuesto inicial se duplicara hasta llegar a la cantidad actual de 6,9 millones.

La beca infantil plus está destinada a familias con menores de 0 a 3 años que estén matriculados en centros privados. La ayuda está repartida en tres estractos divididos según la renta familiar y llegando a ayudas mensuales de 118, 220 ó 385 euros según en el nivel en el que se encuentren.

No obstante, para poder solicitar la beca infantil plus es necesario que la renta per cápita de las familias que lo soliciten no superen los 30.000 euros. Además, conseguir esta ayuda es compatible con otras subvenciones complementarias para completar el pago del servicio.

Además, para facilitar el pago a las familias, el Ayuntamiento mantendrá el sistema de pago bimestral. Este modelo se impantó durante el anterior curso y consigue evitar que muchas familias tengan que adelantar el coste completo del servicio durante su año escolar ya que, anteriormente, el importe de la beca se otorgaba al acabar el curso.

Gracias a ello, esta beca ayuda a que muchas familias puedan tener una mejor liquidez en sus hogares, generando que estas familias puedan tener una mayor accesibilidad a los recursos educativos, sobre todo en una etapa tan vulnerable como es de los 0 a los 3 años.

Por otra parte, esta ayuda responde a la publicación del Plan de Fomento de la Natalidad y la Conciliación, el cual tenía proyectado que se llegara a la cantidad de los 6,9 millones de euros para el curso 2027-2028, adelantando en dos años ese objetivo.