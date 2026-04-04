Países Bajos da una lección a España: se jubilan a los 67 años, la paga es de 1.580 euros y fondos privados

Las claves nuevo Generado con IA Países Bajos lidera el ranking mundial de sistemas de pensiones, con una calificación de 85,4 sobre 100 y una edad de jubilación fijada en 67 años. El sistema neerlandés combina pensión estatal, fondos ocupacionales vinculados a empresas y capital privado, garantizando estabilidad y rentabilidad a largo plazo. Los jubilados individuales pueden recibir hasta 1.637,57 euros mensuales, mientras que las parejas reciben 1.122,12 euros cada uno, dependiendo de los años cotizados. A diferencia de España, donde las pensiones dependen de las cotizaciones actuales, en Países Bajos el monto final depende de las aportaciones y el rendimiento de las inversiones.

El sistema de pensiones está suponiendo un problema actual en muchos gobiernos dado al rápido y creciente envejecimiento demográfico, sin embargo, el modelo de una nación de la eurozona destaca sobre el resto durante este 2026: es el caso de Países Bajos.

Según los datos obtenidos en el análisis realizado por el Mercer CFA Institute Global Pension Index, Países Bajos se ha consolidado en el primer puesto como el país con el mejor sistema de pensiones, obteniendo una calificación de A y una puntuación de 85,4 sobre 100.

Pero eso no es todo ya que Países Bajos ha conseguido consolidarse en este primer puesto por tercer año consecutivo. Las razones detrás del éxito de su sistema de pensiones reside en el equilibrio entre el gasto público y el capital privado, formando un sistema trimodal donde se garantiza una seguridad financiera sin sacrificar la calidad de vida.

Estos datos, sin duda, muestran un gran cambio con los datos en España, demostrando que el modelo español es insuficiente ante los datos tan altos que tenemos en cuanto al envejecimiento demográfico.

Ademas, el ranking elaborado por el Mercer CFA Institute Global Pension Index sitúa el modelo de pensiones de España con una puntuación de 63,8, mostrando una diferencia de 21,6 puntos con respecto a Países Bajos, y situándonos únicamente por delante de Italia y Polonia en la clasificación europea.

La consolidación del sistema neerlandés de pensiones se ha producido gracias a diversos factores. Uno de ellos ha sido fijar en 67 años la edad de jubilación. No obstante, esta cifra no es fija, pudiendo moverse según la evolución de la esperanza de vida para asegurar unas condiciones básicas en cuanto a contratos intergeneracionales.

Sin embargo, el pilar básico del modelo holandés es la pensión estatal AOW. Estra norma se basa en una acumulación del 2% para todas las personas que vivan o trabajen en los Países Bajos desde los 17 hasta la edad de jubilación oficial.

Para poder solicitarla, los habitantes deberán tener, al menos, 50 años pagados de seguro. Por otra parte, la cantidad que pueden recibir los beneficiarios pueden ascender hasta los 1.637,57 euros, si se solicita de forma individual, y los 1.122,12 euros si se solicita para parejas.

Paralelamente, otro de los factores distintivos de las pensiones de los Países Bajos reside en los fondos de pensiones ocupacionales. Este sistema esta vinculado a empresas, permitiendo que los trabajadores acumulen un capital real a lo largo de su trayectoria profesional.

Este modelo recibe el nombre de inversión activa, contrastándose con el sistema de pensiones que tenemos en España donde son las cotizaciones de los trabajadores las que determinan las pensiones de los jubilados. Por su parte, en el modelo neerlandés, la cantidad final depende de las aportaciones realizadas y del rendimiento de las inversiones en los mercados financieros.

El objetivo de este modelo de pensiones reside en garantizar una rentabilidad a largo plazo. Para ello, se pretende que los trabajadores más jóvenes puedan asumir activos con un mayor riesgo para potenciar el incremento del capital, a diferencia de los empleados que estén en edades cercanas a la jubilación, que preferirán modelos más conservadores.

Gracias a esta gestión, los fondos de Países Bajos han conseguido revalorizarse en torno a un 2% durante 2025. Este sistema demuestra que la sostenibilidad de las pensiones reside en la acumulación y gestión de activos que generen valor a futuro.