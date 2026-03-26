Ya ha entrado en vigor en España: las empresas no te podrán despedir y bajan luz, gasolina, gasóleo y gas

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha aprobado un paquete de 80 medidas valorado en 5.000 millones de euros para paliar los efectos de la guerra de Irán. Entre las principales medidas se incluye la bajada del IVA al 10% para gasolina, diésel, luz y gas, y ayudas directas a transportistas, agricultores y otros sectores. El Real Decreto prohíbe despedir a trabajadores en empresas que reciban ayudas públicas por la crisis y limita el precio de venta de butano y propano. Se adelantan los planes de movilidad sostenible y se prorrogan incentivos fiscales para rehabilitación, energías renovables y coches eléctricos.

El Gobierno anunció el pasado viernes 20 de marzo un paquete de 80 medidas valorado en 5.000 millones de euros. Este Real Decreto se ha impulsado con el fin de dar una solución a los efectos de la Guerra de Irán, generando una ayuda en torno a rebajas fiscales a la energía y carburantes, ayudas directas a sectores y hogares y distintas palancas de protección social.

Pedro Sánchez ha anunciado estas medidas tras una reunión extraordinaria con Sumar. El encuentro finalizó con la puesta en marcha de dos reales decretos: el primero, de caracter general, que engloba un grueso de medidas en torno a la gasolina, luz y gas, y el segundo en torno a medidas de protección a la vivienda.

Este real decreto entró en vigor un día más tarde, el sábado 21 de marzo, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. En cuanto al tiempo de vigencia, el mismo Pedro Sanchez ha anunciado que: "permanecerá vigente durante el tiempo que sea necesario".

Una solución energética

Este paquete de medidas está valorado en 5.000 millones euros. Fijando esta cantidad se pretende alargar la vigencia de las mismas hasta finales de junio para la protección derivada por la pérdida de ingresos públicos debido a las rebajas fiscales que afectan, sobre todo, a los combustibles y la luz.

En cuanto a los carburantes, el Gobierno ha aprobado una bajada al 10% del IVA del gasóleo y la gasolina junto a una bajada de los hidrocarburos hasta el mínimo situado por la Unión Europea. Esta rebaja del IVA implica un impacto de 507 millones mientras que, a partir de la reducción de hidrocarburos, se alcanzarán los 656,5 millones de euros.

Según Pedro Sánchez, estas medidas lograrán una reducción de 30 céntimos por litro, suponiendo un ahorro de 20 euros a la hora de llenar un depósito de coche medio. La subida en el precio del combustible ha sido tal que, desde el inicio de la Guerra en Irán, las cantidades han ascendido hasta el 1,709 euros por litro en la gasolina y al 1,837 euros por litro en el gasóil.

El Real Decreto también incluye ayudas para la electricidad, diseñándose una bajada de impuestos del 60% por la reducción del IVA de la luz y el gas al 10%, la suspensión temporal del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, la reducción del 5 al 0,5% del impuesto especial sobre electricidad y la disminución del impuesto al consumo en pellets, leña y gas natural.

El impuesto sobre la electricidad se aplica tanto al suministro como a la electricidad consumida por los propios productores. Se trata de un impuesto indirecto que se incluye en el precio y lo paga el consumidor a través de la factura de la luz. Sin embargo, el impuesto que afecta al valor de producción de la energía eléctrica lo pagan los productores de energía y se calcula sobre el importe total que se obtiene al liberar la electricidad, aplicando un tipo positivo del 7%.

No obstante, este paquete de ayudas incluye una ayuda de 20 céntimos por litro de combustible a profesionales del sector de transporte, además de ganaderos, pescadores y agricultores. También se paralizará el precio máximo de venta de butano y propano, extendiéndose los descuentos del bono social eléctrico y la prohibición de cortar el suministro eléctrico a hogares vulnerables.

Por otra parte, se protegerá a los trabajadores prohibiendo que las empresas que reciben ayudas públicas puedan despedir a sus empleados por razones económicas en el marco de esta crisis. Con este decreto, el Gobierno pretende abaratar el precio de la gasolina, diesel y consumos domésticos asi como proteger la industria, el sector primario, el tejido productivo y el empleo.

A su vez, otra de las medidas radica en adelantar los planes de movilidad sostenible. Con ello se pretende que las empresas impulsen un transporte colectivo para sus trabajadores con el fin de reducir la factura en combustible. Esta normativa debería entrar en vigor durante el próximo año, sin embargo, se adelantará a este 2026.

El Gobierno pretende completar estas medidas con otras nuevas referidas al caracter tributario como son la prórroga de inentivos fiscales a la rehabilitación, a las placas solares o a la compra de coches eléctricos. Con estas medidas, se pretende obtener la aprobación del Congreso de los Diputados, necesaria para oficializar el Real Decreto.