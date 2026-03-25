Ya es oficial: el coste de la hipoteca se dispara y te subirá 100 euros como mínimo si revisas tu cuota

Las claves nuevo Generado con IA El Euríbor ha experimentado una fuerte subida en marzo, acercándose al 3%, lo que eleva el coste de las hipotecas variables en España. La revisión de cuotas hipotecarias supondrá un incremento de al menos 100 euros anuales para muchas familias, según cálculos de iAhorro. El encarecimiento afecta especialmente a las hipotecas variables, que representan el 60% del saldo pendiente, y ya se observa un aumento en los precios de nuevas hipotecas. El mercado inmobiliario se enfría, ya que el aumento de las cuotas reduce la capacidad de endeudamiento de las familias y dificulta la firma de nuevas hipotecas.

El encarecimiento de las hipotecas vuelve a escena en España justo cuando muchos hogares pensaban haber dejado atrás lo peor. El motivo es claro: el Euríbor ha dado un giro brusco en marzo y amenaza con trasladar ese repunte directamente a las cuotas mensuales.

Se trata de un contexto marcado por el impacto de la guerra entre Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo. Ya no solo va a afectar a los precios de la energía, como los carburantes y el gas, sino que se va a extrapolar a la vivienda.

Y es que este martes el Euríbor -el principal índice de referencia para la mayoría de hipotecas variables en España- volvió a niveles que no se veían desde septiembre de 2024, al acercarse al 3% tras protagonizar su mayor subida en un solo día desde la crisis financiera de 2008. Aunque se trata de un repunte puntual -ya que la media provisional del mes de marzo es del 2,479%-, refuerza la idea de que los tipos de interés podrían volver a subir.

Así, revisar la hipoteca en marzo se convierte en un momento clave para miles de familias. El nuevo escenario dibuja subidas que, en los casos más comunes, superarán los 100 euros anuales, según cálculos de iAhorro.

Como consecuencia, el mercado da por hecho que el Banco Central Europeo tendrá que endurecer su política monetaria antes o después, lo que empuja al alza los tipos de interés y, con ellos, el Euríbor. De hecho, la semana pasada confirmó un encarecimiento de los préstamos durante este arranque de 2026.

El resultado es directo: las hipotecas variables se encarecen. Además, para los que están buscando hipoteca actualmente, se calcula que las entidades bancarias han aumentado ya sus precios entre el 0,1% y el 0,15%.

Este escenario afecta especialmente a las hipotecas variables, que todavía representan alrededor del 60% del saldo pendiente en España. Es decir, millones de hogares están expuestos a estas fluctuaciones y verán cómo sus cuotas se ajustan al alza conforme se revisen sus contratos.

A corto plazo, los expertos no esperan caídas bruscas que compensen este movimiento. Más bien al contrario: el mercado anticipa una etapa de mayor estabilidad en niveles elevados o incluso nuevas subidas, lo que consolidaría el encarecimiento del crédito hipotecario.

En paralelo, este cambio también está empezando a notarse en el mercado inmobiliario. El aumento de las cuotas reduce la capacidad de endeudamiento de las familias y enfría la firma de nuevas hipotecas, en un contexto donde financiar la compra de vivienda vuelve a ser más caro y exigente.