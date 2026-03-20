Una persecución de película por carreteras del sur de Madrid termina con cinco detenidos y siete agentes heridos

La Policía Nacional detuvo el jueves por la tarde a cinco sospechosos que trataron de darse a la fuga por el sur de la capital. Durante la persecución, los arrestados llegaron a embestir a varios vehículos, dejando un balance final de ocho agentes con lesiones leves y hasta tres coches patrulla dañados.

Los hechos se produjeron sobre las 18.00 horas del jueves, cuando una patrulla ubicada en la avenida de Andalucía se percató de que varios sospechosos estarían realizando el conocido 'método de la siembra', una técnica por la que los delincuentes roban a sus víctimas distrayéndolas con objetos caídos en el suelo.

En ese momento, al detectar la presencia policial, los sospechosos emprendieron una huida que les llevó por varias carreteras del sur de la capital hasta llegar a la M-45, según han relatado fuentes policiales.

Finalmente, el vehículo terminó colisionando con un coche patrulla en la salida 7 de la M-45, a la altura de Marconi. Los agentes procedieron entonces a la detención de los sospechosos, cinco hombres de nacionalidad peruana a los que se les imputan los delitos de desobediencia, lesiones y seguridad de tráfico.

Además de la detención de los sospechosos, el suceso se saldó con siete agentes heridos leves y tres coches patrulla inutilizados.

Los agentes fueron atendidos por personal sanitario, si bien sus lesiones no revisten de gravedad. Según informan fuentes de la investigación, todos los detenidos tenían antecedentes previos relacionados con delitos de estafas.