Ya es oficial: se retrasa la jubilación más que nunca en 45 años y cada vez hay más personas trabajando

Las claves nuevo Generado con IA El 53% de las personas entre 60 y 64 años están trabajando en España, la cifra más alta desde 1970. La ocupación femenina en esta franja de edad ha alcanzado máximos históricos, con un aumento notable del empleo a tiempo parcial. La edad de jubilación en España es de 66 años y 10 meses, y hay incentivos para quienes retrasan su retiro. El retraso en la jubilación se debe a la mayor esperanza de vida, la mejora en los puestos de trabajo y problemas económicos con las pensiones.

Cada vez se pospone más la edad de jubilación. Actualmente es más común ver como personas mayores de 60 años siguen trabajando. En los últimos 45 años, los datos de jubilación está en máximos históricos. De hecho, según los datos de Funcas, el 53% de las personas entre los 60 y 64 años trabajan en España, siendo la cifra más alta desde 1970.

En nuestro país, los datos reflejan que en dicha franja de edad, actualmente se encuentran trabajando un 48% de las mujeres y un 58% de los hombres. En cuanto al empleo en las mujeres, este dato se acentúa aún más ya que ha conseguido alcanzar sus máximos históricos.

Este crecimiento en la ocupación femenina responde a su mayor incorporación al mercado laboral en los últimos años. Este dato, además, se refuerza por el crecimiento en el empleo a tiempo parcial ya que ha crecido entre las mujeres situadas entre los 55 y los 65 años, representando un 27%.

En el caso del empleo en los hombres, este dato es mejor en los últimos años dentro de este intervalo de edad. En cuanto a la ocupación, crece hasta el 13% en los mayores de 65 años.

Por otra parte, los hombres autónomos representan un 28% en el tramo entre 60 y 64 años. No obstante, este porcentaje crece hasta el 60% en el grupo de 65 años o más, entendiendose como un mayor envejecimiento en el mercado laboral.

Actualmente, la edad de jubilación en España se sitúa en los 66 años y 10 meses, obligando a los trabajadores a permanecer más tiempo activos. Pese a ello, en las últimas reformas se han puesto en marchas incentivos que premian la permanencia de aquellos que quieran en el mercado laboral por un tiempo determinado.

Otra de las razones a tener en cuenta en este retraso en la edad de jubilación es la esperanza de vida. Tanto en hombres como en mujeres la calidad en la vida de las personas ha aumentado, permitiendo alargar la etapa laboral. Este aumento también viene acompañado de una mejora en los puestos de trabajo, siendo mucho menos exigentes que hace 45 años y generando un aumento en la ocupación de los más mayores.

Por otra parte, otra de las razones que afecta a la jubilación es el propio problema con las pensiones. Muchas personas se ven obligadas a seguir trabajando debido a distintos problemas económicos y financieros derivados del propio sistema, permaneciendo anclados a su trabajo hasta que tengan acceso a la jubilación.

No obstante, este problema en las jubilaciones no solo se refiere a España. Este crecimiento en las tasas de ocupación se da en la mayoría de países de la Unión Europea. De hecho, España ocupa un puesto medio en la clasificación, significando que pude llegar a producirse un aumento mayor en la ocupación.