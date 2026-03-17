Detenidos tras secuestrar a un empresario en pleno centro de Madrid: le querían robar sus claves de criptomonedas

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha detenido a dos hombres acusados de intentar secuestrar a un empresario canadiense en el barrio de Salamanca, Madrid. El intento de secuestro ocurrió cuando la víctima salía de cenar y fue alertado por un taxista que notó que el empresario parecía aturdido. Los detenidos fueron localizados cerca de la estación de Atocha y se sospecha que un tercer implicado podría estar involucrado. El objetivo del secuestro sería robar las claves de la cartera de criptomonedas del empresario; los secuestradores habrían seguido a su víctima desde Barcelona.

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres acusados de intentar secuestrar a un empresario canadiense cuando salía de cenar el lunes por la noche de un restaurante de la calle Claudio Coello, en el barrio Salamanca de Madrid.

El primer aviso a la Policía fue el del taxista que transportaba al empresario, quien se percató de que el cliente parecía aturdido y se puso en contacto con los agentes, según han informado fuentes policiales consultadas por Europa Press.

Más tarde, agentes de la Policía Nacional localizaron una furgoneta en las inmediaciones de la estación de Atocha, donde consiguieron arrestar a dos de los presuntos secuestradores, si bien se sospecha que pudieran ser tres los implicados.

Se desconoce el móvil del intento de secuestro, aunque informaciones adelantadas por el diario El Mundo apuntan a que los secuestradores presuntamente buscaban robarle las claves de su cartera de criptomonedas.

El citado medio también publica que los presuntos secuestradores, de entre 32 y 45 años, habían estudiado los movimientos de su víctima y habían viajado desde Barcelona para cometer el secuestro.