Ya ha entrado en vigor: la Seguridad Social suspenderá el Ingreso Mínimo Vital a todos los que no presenten la Renta

Las claves nuevo Generado con IA La Seguridad Social suspenderá el Ingreso Mínimo Vital a quienes no presenten la Declaración de la Renta en el plazo establecido. Todos los beneficiarios del IMV, aunque estén exentos de declarar IRPF por bajos ingresos, deben presentar obligatoriamente la Renta. El incumplimiento de la declaración puede causar la suspensión temporal y, si dura un año, la extinción de la ayuda. Si no se declara la ayuda durante dos años consecutivos, se suspenderá el pago y se podrá exigir la devolución de las cantidades recibidas.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una ayuda económica de extrema necesidad para muchas familias. Dicha ayuda puede ser solicitada por todas aquellas personas que viven solas o integradas en una unidad de convivencia, que carecen de recursos económicos, y llevan, como mínimo, un año residiendo en España.

El Ingreso Mínimo Vital puede solicitarse mediante la sede electrónica de la Seguridad Social y se concede siempre y cuando el patrimonio neto de quien la demanda no superan los requisitos mínimos.

El fin de este recurso es poder garantizar una renta mínima a hogares en situación de vulnerabilidad con el fín de frenar la pobreza. La ayuda se realiza cada mes a las familias y su cantidad varía según la situación personal de cada caso. No obstante, la cuantía puede abarcar desde los 658,81 euros al mes para un adulto, los 856,46 euros mensuales para un adulto y un menor y los 1.054,10 euros para un adulto y dos menores.

Este pago responde a facilitar la ayuda en necesidades básicas como pueden ser la vivienda, alimentación y la educación de los hijos de los solicitantes. Sin embargo, muchas personas desconocen que para solicitar el Ingreso Mínimo Vital es necesario cumplir con una serie de requisitos.

La condición más importante a tener en cuenta es realizar la Declaración de la Renta de una forma adecuada. La razón detrás de ello es porque muchas personas con bajos ingresos están exentas de declarar su IRPF pero, los solicitantes del Ingreso Mínimo Vital sí deben hacerlo, tanto como si son ingresos bajos como si es la primera vez que reclaman la ayuda.

Estos datos son revisados por Hacienda y Seguridad Social con el fín de verificar el correcto funcionamiento de la ayuda y poder ajustarse en medida a los cambios en las necesidades y los ingresos de cada familia.

El Ingreso Mínimo Vital pese a ser una ayuda exenta a la tributación, debe declararse obligatoriamente siempre y cuando no supere los 12.600 euros anualmente. Durante el período de Declaración de la Renta, un erróneo procedimiento en la misma puede provocar una suspensión temporal del IMV. Si este incumplimiento se alarga durante un año, la ayuda se extinguirá y deberá solicitarse de cero.

Además, si la Seguridad Social detecta que no se ha declarado la ayuda durante dos años consecutivos, se procederá a la suspensión inmediata del pago de la ayuda desde el próximo mes a la detección. En adición, se podrá solicitar la devolución de las cantidades recibidas. Aún así, se podrá volver a solicitar la ayuda cuando se vuelva a demostrar que los solicitantes cumplen los requisitos de la misma.

El período de Declaración de la Renta estipulado para este 2026, correspondiente a los ingresos de 2025, será desde el 8 de abril hasta el 30 de junio.