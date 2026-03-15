Cesar y Josef, los alemanes que tienen un imperio de 3.400 apartamentos turísticos en 20 ciudades en España

La compañía lidera el sector en Madrid, donde cuenta con 22 propiedades y proyectos destacados en zonas céntricas como la Plaza de Santa Ana y Ventas.

Madrid ha registrado cifras récord de turismo en 2024 y 2025, con más de 11 millones de visitantes y un crecimiento constante del gasto internacional.

El turismo sigue siendo uno de los pilares de la economía madrileña y española tras la recuperación iniciada post‑pandemia. Y las cifras no mienten sobre ello. En 2024, Madrid registró números históricos, con más de 11,18 millones de visitantes, un 5,3 % más que en 2023, y 23,27 millones de pernoctaciones, lo que supuso un incremento del 4,6 % respecto al año anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El gasto internacional asociado al turismo en la capital superó los 16.000 millones de euros, un 21 % más que en 2023, consolidando a la ciudad como uno de los destinos urbanos más atractivos del mundo.

Los datos de 2025 confirman que esta tendencia no solo se mantiene sino que se fortalece. Madrid cerró el año con 11,2 millones de visitantes y 23,8 millones de pernoctaciones, lo que representa un crecimiento interanual del 2,5 %.

El gasto turístico internacional alcanzó 17 896 millones de euros, un 11 % más que en 2024 y un 71 % por encima del nivel prepandemia (2019), reforzando el papel de la capital como un imán para el turismo de alto valor añadido.

Con este mapa de números, la oferta hotelera y de alojamiento ha cambiado y evolucionado para satisfacer exactamente lo que piden los turistas y viajeros que se quedan en Madrid.

Por eso, desde hace años, Limehome, la operadora tecnológica de apartamentos turísticos, tiene la mirada puesta en la capital, ciudad "muy prometedora", en palabras de Ricardo Fernández, director general de Limehome en España, Portugal y Francia.

"Limehome nace en el año 2018 en Múnich. La idea de la que parte es digitalizar y profesionalizar el sector de apartamentos turísticos en Alemania. El concepto 'apartamento turístico' lleva muchos años entre nosotros, pero se trataba de un sector que no estaba tan profesionalizado como el de los hoteles", explica Ricardo sobre los orígenes de esta empresa.

Ricardo Fernández se unió al equipo de Limehome con el objetivo de desarrollar este modelo de negocio en España. Solo en Madrid, la compañía alcanza las 22 propiedades y supera las 750 unidades firmadas.

"Me uní el 1 de abril en pleno confinamiento. A veces las crisis como la pandemia se convierten en una oportunidad. El modelo es sencillo: cogemos edificios terciarios y comerciales y vez de hacer hoteles, hacemos apartahoteles o hotel-apartamento", explica el director general de Limehome en España.

De este modo, pagan una "renta fija garantizada" por un periodo de "entre 20 y 25 años" y un "fondo, un promotor o un patrimonialista" da a Lilehome "un edificio". "Nosotros no somos los propietarios de los edificios, los arrendamos y gestionamos el espacio", detalla.

Una vez acordada la citada operación en un edificio, Limehome define con su equipo de arquitectos "qué calidades y características" tendrá.

Y ojo, no se trata de pisos turísticos: "Nuestros apartamentos están en un edificio comercial terciario. Se trata de una licencia debajo de la hotelera".

"Es un modelo como el hotelero y nosotros somos un operador. Pero hacemos uso de la tecnología ya que no suele haber personas en la recepción, todo está automatizado, hay espacios más grandes y ofrecemos un producto de una calidad de cuatro estrellas", explica Ricardo Fernández.

La comunicación, una de las claves

El cliente de Limehome es variado y, en Madrid, responde a la zona en la que se ubica el apartamento turístico: "Tenemos un 70 por ciento de turistas y un 30 por ciento de viajeros de negocios. Por ejemplo, el cliente que se queda en Malasaña suele ser más joven, en la treintena y europeo, pero el del barrio de Salamanca suele ser de familias de Latinoamérica"

Según explica Ricardo, una de las claves de Limehome es "comunicarse bien con los clientes". "Desde el momento en el que hace el check-in online deben tener claro cómo entrar en el edificio y el apartamento con las claves que les facilitamos", relata.

"Cuando arrancamos en 2020, en España, teníamos varias ciudades prioritarias. El de Malasaña fue uno de nuestros primeros edificios y, como fue un éxito, fuimos creciendo y vimos que en Madrid hay muchísimos eventos por lo que hay mucha demanda", cuenta Ricardo.

El 'boom' turístico post-Covid también jugó un papel fundamental en el buen desarrollo de ese modelo de negocio: "Cada vez vienen más turistas a Madrid, se está quitando eso de que todo el turismo se lo lleva Barcelona. Además, Madrid atrae a un cliente adinerado, un hecho que viene motivado por la aparición de hoteles de lujo como puede ser el Four Seasons. Además, hay un perfil de cliente muy internacional", apunta el director general de Limehome en España.

Todo eso ha hecho que los precios en la capital "hayan subido", pero, al mismo tiempo, "se ha favorecido e incentivado el turismo". Además, muchos pisos turísticos "han desaparecido" por las regulaciones legales del Ayuntamiento.

Por todo ello, Madrid es la ciudad de España donde "más edificios operativos" tiene Limehome. El último proyecto de la firma se ubica en la calle del Príncipe 11, a escasos metros de la Plaza de Santa Ana, la Puerta del Sol, Gran Vía y el hotel Four Seasons.

"Nuestro nuevo edificio es una joya por su ubicación. Lo encontramos vacío, queremos poner en él todo nuestro diseño y concepto, que es común en toda Europa. Serán apartamentos de cuatro estrellas plus y va a ser la primera vez que tengamos recepción física, será uno de los edificios más importantes que hemos tenido", cuenta Ricardo sobre el último proyecto.

Y sobre el futuro, en los próximos dos meses inaugurarán un "nuevo desarrollo en la zona de Ventas": "Esperamos tenerlo antes de verano y la verdad es que la zona nos resulta muy atractiva".

Así, Ricardo Fernández concluye su entrevista con EL ESPAÑOL afirma que el modelo de apartamentos turísticos está destinado a "coexistir" con los "hoteles de las ciudades". "Cambiarás las tendencias de cómo los clientes encuentran el sitio donde quieren quedarse y para eso, creo que estamos bien posicionados", apostilla.