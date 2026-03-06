Confirmado por el Gobierno: los propietarios no podrán subir el alquiler a sus inquilinos en estas condiciones, según la ley

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha decidido reducir la bonificación del 50% en el IRPF para propietarios que suban el alquiler al firmar un nuevo contrato. La medida busca frenar el aumento de precios en el mercado del alquiler, especialmente en regiones tensas como Madrid. Expertos y asociaciones advierten que la penalización fiscal podría provocar que muchos pequeños propietarios retiren sus viviendas del mercado de alquiler. La medida aún debe aprobarse mediante real decreto ley y su convalidación parlamentaria.

Uno de los mayores problemas que hay en España es la dramática situación que atraviesa el mercado de la vivienda. Sus síntomas están claros para la mayoría de la sociedad. Precios disparados y cada vez una oferta más reducida y más elitista. A ello se suma la falta de suelo en muchas zonas como en la Comunidad de Madrid, donde empieza a escasear el espacio en el que construir.

Todo ello ha llevado a que cada vez menos personas tengan acceso a una vivienda digna. No solo en cuestiones de compra, sino también de alquiler, que es lo más dramático. Y es que hoy por hoy, el pago mensual en muchos casos supera incluso a la cuota de la hipoteca, lo que está empujando a muchas personas a buscar recursos de donde no los tienen para comprar en lugar de alquilar.

En estos momentos, se estima que el número de personas que viven de alquiler en la Comunidad de Madrid rondaría el millón y medio. Una cifra realmente alta, pero que quizás llama menos la atención que la que ofrece la propia capital, donde alrededor de 1 de 3 madrileños vive en régimen de arrendamiento. En total, hay unas 350.000 viviendas que se dedican a diferentes tipos de alquileres.

Es por ello que las cuestiones legales que afectan a los alquileres tienen impacto en muchas personas, no solo de Madrid, sino de toda España. Así se han convertido en un colectivo que necesita una protección especial. Una de las decisiones más importantes que se ha tomado de manera reciente son las barreras que se han puesto a los propietarios para evitar subidas del alquiler masivas.

Por ejemplo, a partir de 2026, aquellos caseros que quieran subir el precio de su arrendamiento al realizar la renovación del contrato tendrán que pagar un peaje extra a Hacienda. Así, de esa manera se pretende luchar contra la tensión que reina en el mercado.

¿Cuánto tendrán que pagar los caseros por subir el alquiler?

El Gobierno ha tomado una importante decisión con respecto a la situación de los alquileres en España. Una decisión que afectará a todo el país, pero especialmente a regiones como Madrid, cuyo mercado se encuentra totalmente saturado y con muchos agentes descontentos.

La intención del Gobierno es regularizar la situación. Sin embargo, esta medida no ha gustado a buena parte del sector. Y es que Hacienda ha anunciado que se reducirá la bonificación del 50% en el IRPF a aquellos propietarios que en la firma de un nuevo contrato suban el precio.

Se trata de una medida impulsada por el Ministerio de Hacienda, el cual, bajo la dirección de María Jesús Montero en coordinación con la cartera de Vivienda que lleva Isabel Rodríguez, busca penalizar en el régimen de la fiscalidad a estos propietarios de pisos en alquiler. Una regularización que para los expertos amenaza con agravar la crisis de oferta.

Si los pequeños propietarios son castigados, miles de viviendas podrían salir del mercado del alquiler tradicional en los próximos meses. Hasta ahora, la estrategia fiscal se centraba en premiar conductas como la bajada de precios o el alquiler a colectivos vulnerables.

Según la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), esta penalización acelerará la retirada de pequeños caseros del mercado. La preocupación ha crecido porque la gran mayoría de los arrendadores en España son pequeños propietarios que complementan sus ingresos con una vivienda en alquiler.

Esta medida, aunque es prácticamente un hecho, se encuentra a falta de aprobación mediante real decreto ley y su posterior convalidación parlamentaria. Ahí, Sánchez y sus compañeros de Gobierno tendrán que buscar el beneplácito de sus socios, lo que hace que todavía no esté confirmada.