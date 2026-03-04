Sebastián, taxista: "Llegas a ganar 7.000 euros al mes, pero limpios se quedan en 2.000€ y trabajando 14 horas al día"

Las claves nuevo Generado con IA El precio de las licencias de taxi en Madrid puede superar los 300.000 euros, dificultando la rentabilidad del negocio. Sebastián, taxista con 20 años de experiencia, afirma que tras descontar gastos de facturaciones mensuales de hasta 7.000 euros, apenas quedan 2.000 euros limpios trabajando 14 horas diarias. La competencia con los VTC y la escasez de licencias encarecen el acceso al sector y generan incertidumbre sobre el futuro del taxi. El trabajo de taxista exige largas jornadas, especialmente durante los meses de mayor demanda, sin apenas días libres entre abril y octubre.

La ciudad de Madrid, y casi toda la Comunidad, se han convertido con el paso del tiempo en una auténtica jungla en lo que a movilidad se refiere. Si no fuera por los buenos sistemas de transporte público que existen actualmente, muchas personas perderían el día entero intentando escapar del tráfico. Una situación que irá a peor en los próximos años, cuando Madrid superará los 8 millones de habitantes.

Dentro de estos sistemas de transporte, hay uno con gran tradición histórica que siempre ha estado asociado al gran ritmo de la capital. Se trata de los taxis, los cuales no atraviesan su mejor momento por diferentes motivos, pero sobre todo por la enorme rivalidad que mantienen con los conductores de VTC.

En estos momentos, en la Comunidad de Madrid hay alrededor de 16.000 licencias de taxi, un negocio que para muchos se encuentra en decadencia, no solo por el aumento de la competencia, sino sobre todo porque los precios de estas licencias se han puesto por las nubes. En algunas ocasiones incluso superan los 300.000 euros. Cifras que hacen insostenible esta forma de ganarse la vida.

De momento, sigue habiendo más taxis que vehículos de VTC, ya que el número de licencias en este negocio se sitúa en torno a las 9.700. Sin embargo, este número parece que irá creciendo en comparación con los taxis, ya que se necesitan muchos más años para alcanzar rentabilidad con los segundos tras la potente inversión inicial que requiere, por ejemplo, solo el pago de la licencia.

Recientemente, cada vez más taxistas conceden entrevistas para retratar la realidad de este gremio tal y como hace Sebastián, un conductor con experiencia en Mallorca que habla en el canal de YouTube del creador de contenido Adrián G. Martín.

La realidad del taxi en España

Históricamente se ha asociado la profesión de taxista con una persona que suele ganar mucho dinero al mes aunque sea muy sacrificada. A golpe de pasar muchas horas dentro del vehículo, las ganancias se multiplican. Y sobre todo en las épocas en las que hace mejor tiempo y, por lo tanto, donde aumenta el turismo y con ello los desplazamientos.

En ciudades como Madrid, a partir de la primavera y hasta que llega el invierno, se suelen hacer más trayectos. Al menos así lo explica Sebastián, quien trabaja en otra ciudad muy turística y quien ha pasado por el canal de YouTube de Adrián G. Martín, dejando reflexiones muy importantes, como que, por ejemplo, hoy por hoy no es una inversión muy fiable. En su caso, lo pondría todo "antes en una casa".

Actualmente, los precios de una licencia se sitúan incluso cerca de "los 300.000 euros". Unos precios que por un lado hace imposible sostener la pelea contra los VTC y que convierten al taxi en un negocio que tarda muchos años en ser rentable. "Necesitarías entre 10 o 15 años para pagarla toda en las condiciones actuales".

En su caso tuvo que abonar 175.000 euros. Y eso ya fue hace 20 años, los que lleva de experiencia después de salir de la hostelería. Explica que al haber tan pocas vacantes, los precios no han parado de subir. "Hay muy poca oferta, está yéndose a barbaridades". Por ello asegura que ahora mismo él "no compraría una licencia".

Además, asegura que tal y como están las cosas, no es un negocio fiable tampoco por la inestabilidad: "Las condiciones de un taxi pueden cambiar mañana". Sin embargo, de igual forma no duda en reconocer que en el taxi se puede hacer mucho dinero, sobre todo en las épocas de mayor demanda, que suele ser "unos 8 meses al año".

"Llegas a facturar en un mes 6.000 o 7.000 euros" cuando la situación es próspera. Sin embargo, en enero o febrero solo conseguimos 1.300 o 1.500 euros, hay muy poco trabajo". Al final, calcula que quitando los gastos, le quedan "unos 2.000 euros limpios". Pero eso sí, las horas que se echan siempre son más.

Por 8 horas de trabajo, el taxista trabaja 12, 13, 14 horas… Pero cuando llega el 1 de abril ya no te coges ningún día libre hasta que termina octubre". Esto es lo que suele pasar en muchos casos en algunas de las ciudades más importantes de España.