El mejor colegio privado de la Comunidad de Madrid, según las notas de la PAU: sus alumnos sacaron un 7,88 en Selectividad

Las claves nuevo Generado con IA El Colegio Villa de Griñón es el centro privado con mejor nota media en la Selectividad de la Comunidad de Madrid, con un 7,88. El colegio destaca por su modelo educativo personalizado, con grupos reducidos y atención individualizada para sus alumnos. Con más de 30 años de experiencia, el centro ha mantenido sus excelentes resultados durante los últimos 5 años. Ubicado en la zona sur de Madrid, el Villa de Griñón supera en resultados a otros centros privados y públicos de localidades como Parla, Móstoles, Fuenlabrada o Alcorcón.

La Comunidad de Madrid tuvo una de las notas medias más altas conseguidas por los alumnos en los exámenes de acceso a la universidad. Sin embargo, dentro de esta media, hay un centro que sobresalió por encima de los demás, el Colegio Villa de Griñón.

Ubicado en la localidad homónima, el Colegio Villa de Griñón tiene una nota media 7,88 entre todos los alumnos que se presentan a Selectividad. Se trata de un centro de educación privada que ha llevado a los exámenes de acceso a una media de 25 estudiantes cada curso.

El Colegio Villa de Griñón es el segundo centro con mayor nota media de la Comunidad de Madrid, únicamente por detrás del IES San Mateo de Madrid, aunque este último es de enseñanza pública. El centro educativo se ha consolidado como el mejor en enseñanza privada, siendo lider no solo a nivel regional sino, también, entre todos los instituos ubicados en la zona sur de la región.

En cuanto al propio centro, se encuentra ubicado en la Avenida de la Paz, 10 y posee una escolariación completa desde infantil hasta bachillerato. El centro abrió sus puertas durante el curso 1990/91, contando con más de 30 años de experiencia educativa.

El secreto detrás de este gran porcentaje de aprobados se basa en el modelo que imparte el centro. Sus alumnos obtienen unas notas muy elevadas desde las pruebas externas de la Comunidad de Madrid, las conocidas CDI, obteniendo medias entre el 7 y el 8 aproximadamente.

Estas estadísticas, sumadas a los buenos resultados conseguidos en los exámenes de acceso a la universidad, hacen que el Villa de Griñón sea uno de los colegios que más destaquen en toda la Comunidad de Madrid y reforzando el modelo de enseñanza y la buena dirección que imparten sus trabajadores.

Por otra parte, una de las razones detrás de este gran resultado puede estar vinculado al número de alumnos que se presentan a dichos exámenes. Con un menor número de alumnos, la atención y las enseñanzas pasan a ser más personalizadas, permitiendo a los alumnos poder aprender en ambientes más cerrados y directos.

Además, estos datos se refuerzan año tras año ya que el Colegio Villa de Griñón lleva apareciendo al frente de la lista durante los últimos 5 años, reflejando el modelo estable que posee el centro educativo.

Otra de las razones que pone en valor el buen resultado del centro es, sin duda, la ubicación del mismo. Lejos de ser un colegio ubicado en el centro de Madrid, el Villa de Griñón ha conseguido impulsar un modelo serio en las afueras de la Comunidad, destacando por encima de centros de otras ciudades del sur como Parla, Móstoles, Fuenlabrada o Alcorcón entre otras.