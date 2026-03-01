Jota, conductor de VTC: "¿Por qué los taxistas nos hacen la vida imposible? Se creen ingenieros de la conducción"

Las claves nuevo Generado con IA La rivalidad entre conductores de VTC y taxistas sigue generando tensiones en el sector del transporte urbano en España. J. Latourrette, conductor de Uber y VTC en Madrid, cuestiona el trato recibido por parte de los taxistas y denuncia el conflicto en redes sociales. El debate sobre quién conduce mejor, los taxistas o los conductores de VTC, ha generado opiniones divididas entre usuarios y conductores. La disputa entre ambos colectivos gira en torno a cuestiones como la regulación, las licencias y la competencia en las grandes ciudades.

La rivalidad entre VTC y taxis se ha convertido en uno de los conflictos más persistentes del sector del transporte urbano en España.

Desde la llegada y expansión de plataformas como Uber y Cabify, el enfrentamiento con el taxi tradicional ha marcado la agenda política, judicial y social, con protestas en ciudades como Madrid y Barcelona.

Regulación, licencias VTC, competencia desleal y derechos laborales son algunos de los puntos clave de una disputa que sigue redefiniendo el modelo de movilidad en las grandes urbes españolas.

En este contexto, han sido muchos los conductores, tanto de VTC como de taxi, que han alzado la voz para expresar su opinión en esta 'guerra'.

Uno de ellos es J. Latourrette, conductor de Uber y VTC que trabaja en Madrid. En su cuenta de TikTok acumula más de 12.000 likes; alguno de sus vídeos tiene cerca de medio millón de visitas.

En uno de sus vídeos más recientes J. Latourrette se pregunta por algo que afirman "no encontrar explicación": "¿Por qué los taxistas tienen una especie de misión de hacer la vida imposible a los conductores de VTC?"

"Quieren dejar parada a la gente joven, como si ellos no hubieran sido jóvenes. Al final, son los clientes los que eligen el tipo de conductor que quieren, ya sea yo o un conductor de taxi", cuenta.

"¿Se creen ingenieros de la conducción? Es curioso, ellos también fueron jóvenes, igual que yo", lamenta J.Latourrette.

De hecho, este usuario de Tiktok destacaba que él está "empezando" en el sector y que ha coincidido en que lo ha hecho conduciendo VTC. "¿Se creen más que los demás porque llevan 20 años conduciendo un taxi? Yo en unos años tendré la misma experiencia y no voy por ahí tratando de dejar mal a los demás", relata.

El vídeo no ha tardado en llenarse de comentarios creando un debate sobre quién conduce mejor, si los taxistas o los conductores de VTC.

Por otro lado, otros usuarios se muestran de acuerdo con J.Latourrette y dicen que se trata de una guerra absurda que se ha formado entre conductores.