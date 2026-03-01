Javier del Rey, técnico en formación de empleo: "El mejor trabajo es electricista, ganas más de 2.500€ sin formación"

Las claves nuevo Generado con IA Javier del Rey, experto en empleo, destaca que ser electricista es el trabajo mejor pagado sin necesidad de formación, con salarios superiores a 2.500€ mensuales. Los técnicos en climatización y los instaladores de placas solares también figuran entre los empleos mejor remunerados sin estudios, con sueldos de hasta 2.600€ y 2.200€ al mes, respectivamente. Estos empleos ofrecen formación corta y acceso rápido al mercado laboral, siendo accesibles para personas sin experiencia y sin límite de edad.

Una de las situaciones que más puede preocupar a una persona es encontrarse en situación de desempleo. Especialmente si el entorno que le rodea le obliga a llevar una vida con costes muy elevados. Solo en la Comunidad de Madrid, el número de parados se eleva hasta las 278.589 personas. Unos datos que evidencian un ligero crecimiento respecto a los últimos datos oficiales.

Y es que los registros que se tenían respecto al mes de diciembre eran un 1,33% más bajos. Una tendencia, no obstante, a la baja si se hace una fotografía general de la situación y que se parece mucho a la imagen que ofrece la ciudad de Madrid. En la capital, el número de parados se sitúa en torno a los 135.000.

Sin embargo, en la capital no solo preocupa el desempleo, sino también el nivel actual del salario medio, el cual en muchos casos hace casi imposible poder vivir en una ciudad con precios tan elevados. En estos momentos, los sueldos giran en torno a los 32.000 euros brutos anuales, es decir, unos 2.360 euros mensuales.

No obstante, lo que sucede en la ciudad de Madrid es que en muchos empleos o sectores no existe un estadio medio, ya que se pasa de sueldos muy elevados que compensan a otros muy bajos. Es por ello que es frecuente encontrar a muchas personas que, a pesar de tener trabajo, siguen en búsqueda activa para encontrar un empleo mejor remunerado.

Y es ahí donde aparecen los gurús del mercado para ilustrar los caminos verdaderamente aprovechables. Uno de los casos más virales en redes sociales es el de Javier del Rey, perteneciente a la compañía Tecnio Formación y que indica cuáles son los empleos sin demanda de formación con los que podremos ganar en muy poco tiempo más de 2.500 euros.

¿Cuál es el mejor empleo para ganar dinero rápido?

Javier del Rey lo tiene claro. Este experto en empleo y formación realiza un ranking de cuáles son los mejores trabajos hacia los que dirigirse si queremos mejorar nuestras condiciones salariales. Él los llama los tres trabajos mejor pagados sin tener estudios.

En tercera posición se queda con técnico en climatización, una profesión que nos permitirá de base embolsarnos entre 2.000 y 2.600 euros al mes. Todo dependerá del número de horas, de la localización geográfica y de para quién trabajaremos.

En segunda posición se sitúa instalador de placas solares. Ahí, el suelo salarial podría subir hasta los 2.200 euros al mes. Unas condiciones nada desdeñables teniendo en cuenta la situación actual de muchos mercados y lo que demanda vivir en una ciudad como Madrid.

Además, Javier del Rey explica que en este sector hay una enorme demanda de trabajo, por lo que, terminada nuestra breve formación, será fácil encontrar un acomodo que nos permita estructurar una posición solvente.

Y por último, este experto en empleo y formación elige el que para él es "el rey de los oficios técnicos". Se trata de electricista profesional, indicando que la media sitúa los salarios por encima de los 2.500 euros mensuales. Sin duda, un auténtico pelotazo.

Por si fuera poco, explica que es un empleo que ofrece salidas para profesionales sin experiencia en un mercado abierto a hombres y mujeres por igual y en el que no se suele mirar la edad para contratar. Bastará con hacer un curso de entre 2 y 3 meses y podremos ponernos a facturar.