Encuentran en el río Henares el cadáver de Antonio Ramón, el vecino de San Fernando que desapareció hace 7 días

La Policía ha informado de la aparición del cuerpo sin vida en el río Henares de Antonio Ramón Ruiz, el hombre de 68 años y vecino de San Fernando de Henares que se encontraba en paradero desconocido desde hacía una semana.

Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de San Fernando de Henares en un comunicado en el que además indica que la investigación del asunto está en manos de la Policía Judicial de la Policía Nacional.

Según informa Europa Press, el alcalde, Javier Corpa, se ha puesto en contacto con los familiares para trasladarles su pésame por el fallecimiento de Antonio Ramón. Además, ha ofrecido los medios a disposición del Ayuntamiento para cualquier asunto que precisen.

El Ayuntamiento ha convocado para este viernes un minuto de silencio al mediodía frente a las puertas de la Casa Consistorial en la Plaza de España. Además, ha decretado un día de luto oficial en la localidad madrileña.

El vecino se encontraba en paradero desconocido desde hacía una semana, y en el operativo de búsqueda habían participado agentes de la Policía Local y Nacional, así como voluntarios de Protección Civil.

El Ayuntamiento ha puesto en valor el trabajo de estas personas y de los vecinos que han colaborado con el dispositivo.

Su último mensaje de móvil fue enviado el pasado jueves a las 18:30 horas, pero no había registros de que hubiera quedado con alguien, según informó su entorno tras la desaparición.