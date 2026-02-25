La vida ejemplar de Pepita, la madrileña y sastra que cumple 106 años: "Mi secreto es trabajar un poco, aunque no mucho"

Pepita, una de las personas más mayores de la Comunidad de Madrid con 106 años. David Morales

No muchos saben que la Comunidad de Madrid es una de las zonas de Europa con la mayor esperanza de vida. Según el último dato disponible, la región batió en 2025 su récord histórico y lidera la Unión Europea en esperanza de vida, con 86,1 años.

Al igual que regiones como la Provincia Autónoma de Trento, en Italia, o las Islas Åland, en Finlandia, Madrid reúne las condiciones que favorecen una mayor esperanza de vida entre sus habitantes, hasta el punto de que algunos superan los 100 años. ¿Tendrá algo que ver el agua de Madrid?

La comunidad es, por tanto, una de esas 'zonas azules' del mundo donde la población presenta una longevidad excepcionalmente alta y Marta Josefa Esteban Agudo, o 'Pepita', como todos la llaman, es una prueba de ello.

Esta madrileña del barrio de Chamberí cumplió este lunes nada menos que 106 años. Durante la soleada mañana del martes, esta mujer centenaria espera a Madrid Total en el jardín de la residencia Rosalba, en el municipio de Sevilla la Nueva, para hablar de su adorado barrio, de los recuerdos de su vida y, por supuesto, para celebrar la vida.

Pepita no se casó y trabajó de sastra cuando era joven. Antes de mudarse a la tranquila residencia de Sevilla la Nueva, donde reside desde hace 14 años, vivía con su hermana. Ahora, es su sobrino quien cuida de ella y, según cuentan las trabajadoras de la residencia, viene a verla con frecuencia.

De hecho, si algo destacan las trabajadoras de la residencia Rosalba es "su vitalidad": "Durante la entrevista te va a cantar algo seguro. Y cuando puede, baila. De hecho, hace unos años, iba caminando a la plaza de Sevilla la Nueva a tomarse una cerveza. Tiene mucha vitalidad y es muy bromista".

- Pepi, antes de que el periodista te haga una entrevista, este chico te va a hacer unas fotos para ilustrar el artículo.

Al ver la cámara, esta mujer de 106 años empieza a lanzar besos al objetivo con total naturalidad, como si fuera una auténtica estrella de Hollywood desfilando por la alfombra roja en una gran gala de cine. Porque, claro, hay gestos y maneras de ver la vida que no entienden de edad, sólo de actitud.

"¿Que cómo se siente una con 106 años? Pues perfectamente", responde Pepita a la primera pregunta de este periodista.

"Yo vivía en la calle Trafalgar. Me gustaba mucho la vida en el barrio de Chamberí. Salía, entraba, iba a bailar, al cine...Es decir, disfrutaba de la juventud, como es debido", cuenta.

Relata que ganaba "dos pesetas a la semana trabajando como sastra" y con ello, tomaba "un café en el Café Ibiza" de la Gran Vía madrileña: "Costaba 35 céntimos y siempre iba con mis amigas. Y después, mi plan preferido, me iba a bailar".

Y es que para Pepita, el baile y la música han sido una parte fundamental de su vida. "Bailaba en la discoteca Barceló y en otra llamada Conga y, por supuesto, en las verbenas de Madrid", relata.

De hecho, para esta madrileña, "poder bailar libremente" ha sido sin duda "lo mejor del Madrid" de su "juventud", pero ojo, advierte de un detalle: "Chulería madrileña con gracia sí, pero nunca para llamar la atención y que nunca sea sinvergüenzonería. Siempre con respeto".

Al preguntar por sus bailes en las verbenas de Madrid, Pepita mira a este periodista a los ojos y comienza a cantar: "Llévame a la verbena de San Antonio, que por ser la primera no hay que faltar...".

Tras haber recordado toda una vida con esta mujer que nació en el lejano y remoto Madrid de 1920, todavía hay una pregunta que tiene que contestar y que EL ESPAÑOL no se iba a marchar sin haberla formulado:

- Pepita, entonces, ¿cuál es entonces el secreto para llegar a los 106 años?

- Trabajar un poco, aunque no mucho, ser como es debido y llevar una vida responsable.

La videollamada más longeva

Hace unos días, Maximiliana, la startup aragonesa de móviles para mayores, reunió 1.757 años de vida con 17 centenarios como representantes de cada una de las comunidades autónomas españolas en la videollamada más longeva del mundo.

Y Pepita fue la representante de la Comunidad de Madrid. Lo que se ideó como un homenaje a todos los centenarios de España acabó resultando en un hito en la historia nunca antes registrado: 1.757 años de vida en una misma videollamada y una media de 103 años de edad entre los 17 participantes. Todo para mostrar que la tecnología puede y debe conectar incluso a los más mayores.

La videollamada comenzó con la presentación de cada uno de los centenarios: nombre, comunidad autónoma y edad. Desde los 100 años de María Paquita (Cataluña), la más 'jóven' del grupo, hasta los 111 de Sor Rosario (Cantabria), la tercera persona más mayor de España.

Con momentos divertidos, anécdotas entrañables y algún que otro recuerdo de los bailes de antaño, la videollamada rindió homenaje a los más de 100 años de historia de esta generación.

Durante la videollamada cada centenario recibió de sus familiares una placa conmemorativa con su nombre grabado como recuerdo de su participación en la videollamada más longeva del mundo.

El broche de oro de este encuentro lo puso Jorge, fundador y nieto de Maximiliana, con “Manos con historia”, un poema de Gervasio Melgar que pone en valor toda la vida y el trabajo de nuestros mayores visibles en las arrugas de sus manos.

Nunca antes se había logrado reunir a tantos centenarios en una videollamada. Para hacerlo posible, la startup de móviles para mayores envió a cada centenario un móvil Maximiliana para que pudieran conectarse de forma sencilla y adaptada a la videollamada.

Con este encuentro de récord, Maximiliana quiere demostrar que nunca es tarde para romper la brecha digital y que la tecnología debe conectar a todas las personas, empezando por las que más lo necesitan.