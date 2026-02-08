La joven de 'Los Domingos' existe: se llama Carla Restoy, era "atea", se hizo "cristiana a los 17" y sus padres "no la entendían"

A través de charlas y su contenido en Instagram, anima a las personas a buscar su propia identidad y verdad espiritual, más allá de su propio testimonio.

Carla difunde su fe y experiencias personales en redes sociales, donde aborda temas tabú en el cristianismo como la sexualidad, el amor y el aborto.

Su historia guarda muchas similitudes con la de Ainara, protagonista de la película 'Los Domingos', aunque destaca diferencias en la relación con sus familias y la progresividad de la conversión.

Carla Restoy, de 29 años, fue atea hasta los 17, cuando descubrió el cristianismo y recibió el bautismo, comunión y confirmación.

Carla Restoy tiene 29 años. Actualmente, compagina su labor en redes junto a su propia marca de ropa, Caliu. En cuanto a su contenido, en su cuenta de Instagram, donde reúne a más de 59.000 seguidores, se dedica a hablar sobre su experiencia personal, como descubrió su fe y, a su vez, anima a las personas a seguir cuestionándose y buscando su propia identidad.

Paralelamente, la película 'Los Domingos', la más nominada en la edición de este año en los Premios Goya, narra la historia de conversión de Ainara, una chica de 17 años, ofreciendo una fuerte similitud con la historia personal de Carla.

Ella no ha sido creyente desde que nació, puesto que, al igual que la protagonista de la película, descubrió el cristianismo con la misma edad: "Era profundamente atea. Pensaba que la religión era para tontos o para gente que había sufrido mucho y tenía que acogerse a un amigo imaginario socialmente aceptado".

Ese mismo modo de vida se refleja en la forma de relacionarse que ambas tenían previamente a su conversión: "Para mí la iglesia católica era institución carca, antigua, retrógrada y anti-mujer".

Además, en cuanto a sus experiencias personales, siempre se había mostrado muy alejada del ambiente religioso: "Mis padres son fantásticos, vivía en un entorno con mucha libertad y tuve una educación laica, pero nunca fui bautizada".

La idéntica historia personal

Estas similitudes en el momento de conversión le genera a Carla una cercanía especial: "Entiendo que se me compare con la protagonista, no me molesta en absoluto y me parece una maravilla que se relacionen dos historias de conversión".

No obstante, la fe siempre ha estado presente en su interior. Como también ocurre con Ainara en 'Los Domingos', alude a un cambio progresivo en su forma de ver la religión, aunque con un diferente motivo: "Con 15 años tuve una intervención en la espalda que me hizo tener más tiempo para pensar".

En cuanto a la conversión relatada en la película, la protagonista sufrió un cambio más abrupto y rápido, lo cual le genera ciertas discrepancias a Carla: "Entendí bastante a la protagonista, pero me pareció demasiado sentimentaloide, en la vida real es todo más orgánico, no de cero a todo".

Imagen de Carla Restoy Cedida

Sin embargo, este cambio progresivo culminó en un momento dado gracias a un clic en su cabeza: "Estudiaba historia de las religiones y filosofía, lo cual me llevó a conocer las Cinco Vías de Santo Tomás de Aquino, que son cinco argumentos que demuestran la existencia de Dios".

A raíz de ello, la fe de Carla fue creciendo, cambiando su forma de vivir y relacionarse con los demás: "Me di cuenta de que muchas de mis amistades eran relaciones de uso y una parte de mí no se encontraba identificada con esa forma de vivir por lo que, a los 17 años, en la vigilia pascual, recibí el bautismo, la comunión y la confirmación".

Pese al parecido en muchos aspectos, la historia de ambas también guarda pequeñas diferencias. Estas discrepancias abarcan desde características más mundanas de la forma en la que está construido el personaje de Ainara hasta aspectos que le generan una cierta disconformidad.

Cartel de la película 'Los Domingos' de Alauda Ruiz de Azúa

La distinción más notable se encuentra en el entorno familiar de las dos. En la película, se muestra como el ambiente de la protagonista se vuelve muy convulso, generándose un conflicto con su familia, la cual no apoya su fe religiosa.

En el caso de Restoy, su entorno no se vio afectado por su fe, pese a que no lo entiendan de la misma forma: "No les supuso ningún mal, me apoyaron junto a muchos amigos, pero les costó mucho porque pensaban que sería algo pasajero. Ellos me respetan, pero no lo terminan de entender por qué les cuesta porque al final tengo una vida entregada. Para mí, ser cristiana es vivir con radicalidad lo que significa ser hijo de Dios".

Por otra parte, desde la experiencia personal de la influencer, se le complica no apiadarse de la situación que se relata en el largometraje: "Me dio mucha pena que a la protagonista no se le diera otra opción que fuera la vida de clausura. No es más santo quien tiene una vida religiosa que quien tiene una vida laica".

La fe en redes sociales

El camino espiritual de Carla Restoy seguía avanzando y, al descubrir su propia fe, fue cuando nació el deseo de querer compartir su propia historia personal por redes sociales y, a su vez, compaginarlo con la divulgación de contenidos religiosos, incluso con algunos no tan vistos como temas relacionados con la intimidad como la sexualidad, el aborto y el amor desde el cristianismo.

Este contenido se difiere, en gran parte, con la concepción social que se tiene sobre la religión, chocándole a muchas personas por la visión tan cerrada que transmite: "Creo que mucha gente no ha entendido bien el mensaje cristiano, es la religión más disruptiva y no hay que mezclarlo con el puritanismo que comienza durante el protestantismo".

Dicho pensamiento ha llevado a que se considere que la sexualidad es un tema tabú para el catolicismo y que se contrapone al mensaje religioso: "La sexualidad nunca ha sido un problema para lo católico y es entendida como esa parte preciosa que une a dos personas que se quieren".

En 'Los Domingos', también se observa esta concepción tradicional del mensaje sexual, propiciando que la influencer desconecte con esta parte de la historia: "No me gustó que no se explorasen temas como la castidad o la sexualidad por amor".

Este tema genera que el mensaje religioso se pueda malinterpretar según quien lo emita, provocando sentimientos confusos en los receptores. Por ello, desde sus redes sociales, intenta que su mensaje sea lo más natural posible: "Quiero que la gente sepa quién es, que vea mi mensaje y se identifique, que pueda vivir su realidad y, si les gusta como vivo y les sirve, adelante".

Gracias a sus vídeos, Carla se dedica, a su vez, a dar charlas donde pretende acercar su experiencia personal a más personas, predicando su propio mensaje: "Muchas personas me dicen que ojalá les hubieran contado esto antes porque les cuesta mucho el poder sentirse amados como son, aceptar y acoger ese sentimiento".

Sin embargo, y siguiendo el modelo de visión que pretende reflejar, incita a no quedarse únicamente con su mensaje: "Que no solo se queden en mi perfil, que busquen a Dios, su propia verdad y lo que tenga sentido para cada uno de nosotros".