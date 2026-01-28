Ya es oficial: las becas de 25.000 euros para los madrileños que quieran ser profesores de español, francés o alemán

Las claves nuevo Generado con IA El British Council ofrece 175 becas de 25.000 euros para graduados españoles que quieran formarse como profesores de español, francés o alemán en Inglaterra. Las becas están financiadas por el Departamento de Educación del Reino Unido e incluyen apoyo profesional durante la formación docente. La convocatoria está abierta hasta el 5 de marzo de 2026 y busca fomentar la presencia de profesores cualificados en las aulas británicas. El español es la lengua extranjera más elegida en los exámenes A-Levels y pronto lo será en el GCSE, reflejando el interés creciente en su aprendizaje en Inglaterra.

En un contexto marcado por la necesidad de reforzar las competencias lingüísticas y la empleabilidad de los jóvenes españoles titulados, la formación docente en el extranjero se consolida como una vía estratégica para adquirir experiencia profesional, proyección internacional y estabilidad laboral.

En este marco, el British Council, la organización internacional del Reino Unido para las relaciones culturales y las oportunidades educativas, anuncia un programa de 175 becas LTTS (Languages Teacher Training Scholarships, por sus siglas en inglés), a las que pueden optar graduados españoles que deseen formarse como profesores de idiomas de secundaria en Inglaterra.

Financiadas por el Departamento de Educación del Reino Unido (solo en Inglaterra), las becas LTTS ofrecen una ayuda económica de 22.000 libras, lo que equivale a más de 25.000 euros, además de apoyo continuo al desarrollo profesional durante el proceso de formación. El programa está orientado a graduados con un sólido conocimiento de español, francés o alemán y un claro interés en iniciar su carrera docente en el sistema educativo inglés.

"Formarse como profesor de idiomas en Inglaterra es una experiencia transformadora, tanto a nivel profesional como personal. Con estas becas queremos animar a más jóvenes españoles a dar el paso y llevar su talento lingüístico y vocación docente a las aulas británicas", destaca Carolina Jiménez, responsable de Educación en el British Council España.

La primera ronda de solicitudes para el curso académico 2026/27 ya está abierta y permanecerá disponible hasta el 5 de marzo de 2026. Los españoles interesados pueden consultar los requisitos y presentar su candidatura a través de la página web.

Además, estas becas se enmarcan en un contexto educativo que adelantaba el informe Language Trends England 2025, publicado por el British Council, que ofrece una radiografía actualizada de la enseñanza de lenguas en las escuelas de Inglaterra y subraya los desafíos persistentes en la contratación de profesores de idiomas cualificados, especialmente en centros con menos recursos.

El informe también destaca que, por sexto año consecutivo, el español se posiciona como la lengua extranjera más elegida por los estudiantes de Bachillerato en Inglaterra para sus exámenes A-Levels, fundamentales para el acceso a la universidad, y subraya que el español también está a punto de convertirse en la lengua más estudiada en el General Certificate of Secondary Education (GCSE), la titulación que marca el fin de la Educación Secundaria Obligatoria.

En este contexto, los resultados del informe ponen de relieve los retos persistentes en la contratación de profesorado de idiomas en Inglaterra, lo que subraya la necesidad de seguir impulsando iniciativas orientadas a la formación y atracción de nuevos docentes.