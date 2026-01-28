Nieve a solo 500 m de altitud y 15 cm de espesor: los efectos de la borrasca Kristin en Madrid durarán hasta este día

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Kristin ha dejado una intensa nevada en Madrid, con espesores de hasta 15 cm y nieve a solo 500 metros de altitud. Miles de conductores quedaron atrapados y se registraron importantes retenciones en las principales vías de acceso a la capital, como la A-6. Se prevé que los efectos de la nevada no se extiendan más allá del miércoles, pero la lluvia y el viento continuarán en los próximos días, según la AEMET. En la sierra de Madrid y municipios como Collado Villalba, las temperaturas mínimas llegarán a 0ºC y 1ºC, con nieblas y heladas débiles en zonas altas.

Ha vuelto la nieve a la ciudad de Madrid. Pero esta vez, de verdad. La mayoría de los barrios de la capital han amanecido con una impresionante nevada que ha generado importantes colapsos en buena parte de la localidad y de toda la Comunidad. Por ello, muchas de las vías de acceso a la capital como la A-6 han sufrido importantes retenciones durante horas.

Miles de conductores se han quedado atrapados a lo largo de la mañana, sin posibilidad de hacerse con el control de sus vehículos entre la nieve y con la incertidumbre de no saber cuándo se detendría esta complicada situación. Y es que esa es ahora la pregunta que se hacen los madrileños: ¿hasta cuándo durarán la nieve y los efectos de la borrasca Kristin?

Una pregunta que no tiene fácil respuesta, pero sobre la que se pueden dar algunas pistas ahora que ha dejado de nevar, de manera provisional, en muchos puntos de la ciudad. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Kristin no será una Filomena. Por lo tanto, no habrá una sucesión de días de intensas nevadas como sucedió en aquella ocasión en la que España quedó bajo un manto blanco.

Los efectos de Kristin serán mucho más llevaderos y efímeros, ya que la nieve no se extenderá más allá de la jornada de este miércoles. Un miércoles que, eso sí, ha dejado una situación infernal en muchos puntos. Sobre todo en las carreteras, con imágenes que han provocado una situación de miedo generalizado.

Sin embargo, con el adiós de la nieve no se acaban los problemas generados por Kristin, ya que las lluvias seguirán persistiendo igual que lo han hecho en las zonas en las que los copos no han hecho acto de presencia. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología ha afirmado que el temporal continuará durante los próximos días.

Final de la borrasca Kristin en Madrid

Kristin ha sido un capítulo más de una situación atmosférica muy activa que ha golpeado a la Península Ibérica, y en particular a Madrid. Se trata de una borrasca atlántica que está dejando abundantes precipitaciones, viento intenso y nieve en cotas relativamente bajas, obligando a activar avisos meteorológicos.

De hecho, en Madrid, la cota de nieve ha bajado hasta los 500 y 600 metros de altitud, dejando espesores incluso de 15 centímetros, los cuales se han acentuado en diferentes puntos de la sierra. Sin embargo, Madrid no solo ha sido víctima de la nieve, sino también de intensas lluvias y fuertes rachas de viento.

Toda esta combinación es lo que ha favorecido esas nevadas de madrugada y a primeras horas de la mañana. Una vez remita por completo, algo que estaba marcado para a partir de este mediodía, queda por saber cuáles serán los rescoldos de Kristin, cuyos efectos también podremos notar este jueves.

Y no solo por la lluvia, sino también por el viento, otro de los elementos destacados de este episodio. La AEMET advierte de rachas fuertes de componente oeste y suroeste, especialmente durante las horas centrales del miércoles. Una situación que, como con la mayoría de fenómenos, será más dramática en la sierra.

Otras condiciones climatológicas que llegarán en las próximas horas son las nieblas y heladas débiles, sobre todo en las zonas altas, algo muy propio de este invierno frío. Pero lo que no será especialmente agresivo serán las temperaturas, con mínimas de 3 y 4 grados para este miércoles en Madrid y hasta de 7 para este jueves.

Solo municipios como Collado Villalba vivirán un capítulo más adverso de este temporal, con mínimas de 0 y 1 grado hasta este viernes. Y es que la previsión es que Kristin no se quede con nosotros solo unas horas, sino que constituya un episodio meteorológico de varios días.

La previsión de AEMET es que cruce rápidamente la Península de oeste a este durante este miércoles 28 de enero con fenómenos intensos como lluvias persistentes, viento fuerte y nevadas. Además, el sistema de bajas presiones mantendrá la entrada de frentes fríos que seguirán generando precipitaciones y rachas de viento en Madrid y otras regiones hasta la llegada del fin de semana.