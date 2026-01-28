La Comunidad de Madrid activa el Plan de Emergencias por el temporal de nieve y pide "evitar desplazamientos"

Las claves nuevo Generado con IA La Comunidad de Madrid ha activado el nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil por el temporal de nieve que afecta especialmente a la zona norte y este de la región. Se han desplegado más de 100 profesionales y 30 máquinas quitanieves para garantizar la viabilidad de las carreteras, siendo obligatorio el uso de cadenas en todos los puertos de montaña. Numerosas líneas de autobús interurbano presentan incidencias, con suspensiones y desvíos, y el servicio de tren entre Cercedilla y Segovia está interrumpido por la acumulación de nieve. Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, priorizar el transporte público y consultar el estado de las carreteras y líneas en los canales oficiales.

La Comunidad de Madrid ha informado este miércoles de que el temporal de lluvia y nieve que sacude parte de la región, especialmente la zona norte y este, está provocando afecciones a la circulación y al transporte público.

Debido a estas inclemencias, numerosas líneas de autobús interurbano presentan incidencias, con suspensiones, desvíos y dificultades de circulación en varios municipios. Por otro lado, es obligatorio el uso de cadenas en todos los puertos de montaña, según ha informado el Gobierno regional.

Así, ha informado de que ha desplegado un operativo de más de 100 profesionales y 30 máquinas quitanieves para garantizar la "viabilidad de las carreteras".

El Ejecutivo autonómico ha hecho un llamamiento a extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios, priorizar le transporte público y consultar el estado de carreteras y líneas en los canales oficiales de la Comunidad de Madrid y el Consorcio Regional de Transportes.

La Comunidad de Madrid ha pasado esta mañana a fase operativa de nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Inclemencias Invernales debido a la evolución de la borrasca 'Joseph'.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha informado de que mantiene un seguimiento permanente de la situación en coordinación con los servicios de emergencias y protección civil, así como con los organismos técnicos de referencia ante las afecciones derivadas del temporal.

Desde la Delegación del Gobierno han subrayado que todos los recursos del Ejecutivo central están activados y a disposición para actuar de forma inmediata si se produjera un empeoramiento de la situación.

Así, ha convocado una nueva reunión de la Unidad de Valoración de Riesgos del Centro de Emergencias (CEMEN) para este miércoles al mediodía con el objetivo de actualizar la evaluación de la situación y revisar las medidas y respuestas adecuadas.

Retrasos en el Cercanías

El servicio de tren entre Cercedilla y Segovia se encuentra interrumpido por la acumulación de nieve en la infraestructura y las líneas C8 y C10 de Cercanías Madrid sufren retrasos a primera hora de este miércoles por una incidencia provocada por las condiciones meteorológicas adversas.

Según ha informado Adif en sus redes sociales, entre Cercedilla y Segovia se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera "para garantizar la movilidad de los viajeros".

Respecto a las líneas C8 y C10 de Cercanías Madrid se están registrando retrasos debido a una incidencia en la señalización entre Las Matas y Torrelodones provocada por el tiempo.