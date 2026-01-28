Caos en Madrid: coches atrapados en la A-6, 30 líneas de la EMT afectadas y 5.600 personas limpiando carreteras

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Kristin ha causado un caos en Madrid, con miles de coches atrapados en la A-6 y graves problemas de circulación por la nieve. Más de 30 líneas de la EMT y numerosos autobuses interurbanos presentan incidencias, suspensiones y desvíos por las condiciones meteorológicas. Un operativo de 5.600 operarios y más de 30 quitanieves trabaja intensamente para limpiar calles y carreteras afectadas en toda la Comunidad de Madrid. Varios municipios y barrios de Madrid, como Fuencarral-El Pardo, Hortaleza y Moncloa, se encuentran entre las zonas más afectadas; el uso de cadenas es obligatorio en todos los puertos.

Madrid se ha levantado este martes sumida en un completo caos. Los efectos de la borrasca Kristin, la enésima que azota la capital de España desde que comenzara el año 2026, han provocado que buena parte de la ciudad haya quedado colapsada por las acumulaciones de nieve y por las inclemencias de un temporal absolutamente impactante.

La nevada, que se esperaba en algunos puntos durante esta noche con cotas anormalmente bajas, de hasta 500 metros de altitud, ha comenzado a generar un caos absoluto a partir de las 08:00 horas de la mañana, cuando ha empezado a cuajar en calles y carreteras, provocando que miles de conductores hayan quedado atrapados en carreteras como la A-6.

Se espera que la situación vaya mejorando de cara al avance del día, con parada de las nevadas al mediodía. No obstante, la situación es crítica en muchos puntos. Por ello, desde Emergencias Madrid se ha desplegado un dispositivo con 5.600 operarios de limpieza que trabajan a destajo para retirar la nieve de las calles, más de 30 quitanieves recorren las carreteras más afectadas y hasta 30 líneas de la EMT han registrado parones e incidencias.

Madrid, al borde del colapso

La situación en estos momentos es muy complicada en Madrid, especialmente por los problemas que se registran en los diferentes servicios de transporte de la capital y de la Comunidad y en las vías en las que ahora mismo se encuentran atrapados miles de conductores. Sobre todo en la A-6, donde las filas de coches sin poder moverse se suceden.

Hasta el momento, numerosas líneas de autobuses interurbanos presentan incidencias, con suspensiones, desvíos y dificultades de circulación en distintos municipios, como consecuencia de la nevada que se está registrando en la zona norte y oeste de la región y que está provocando importantes afecciones a la circulación y al transporte público, según la Comunidad de Madrid.

¿Por que ya no vivo en España? Por esto. Hoy 28.01.2026, la Autopista A-6 a la altura de Torrelodones. Por una pequeña nevada, parados desde hace mas de 1h. En Suiza, el pais de la nieve, estas cosas no pasan. Vergüenza. pic.twitter.com/JPn2Ale733 — F. Scott Fitzgerald (@legrangatsby) January 28, 2026

Entre los municipios afectados, además de la capital, están San Agustín del Guadalix, El Molar, Lozoyuela, La Cabrera y su entorno, Torrelodones, Las Rozas, Majadahonda, Villanueva de la Cañada, Horcajo de la Sierra, Buitrago del Lozoya, Cadalso de los Vidrios, Moralzarzal, Hoyo de Manzanares, Chapinería, Colmenar Viejo y Tres Cantos.

Para aquellos que tengan desplazamientos obligatorios y que no puedan evitar, las autoridades han recordado que el uso de cadenas es obligatorio en todos los puertos de montaña madrileños. Las nevadas se están intensificando con una cota aproximada de 600 metros en la zona oeste y 1000 metros en el norte de la Comunidad, tal y como ha informado la Consejería de Transportes.

La Comunidad de Madrid mantiene activo en estos momentos un operativo de más de 100 profesionales y 30 máquinas quitanieves para garantizar la vialidad de las carreteras, mientras que en las calles y diferentes vías hay unos 5.600 profesionales de emergencias trabajan para limpiar las zonas de tránsito.

Los puntos más complicados están siendo las zonas de Fuencarral-El Pardo, Hortaleza y Moncloa. Además, hay activados 264 medios mecánicos y 1.255 manuales sobre el terreno y 208 esparcidores de sal/salmuera. Y por si fuera poco, se han activado ya también los recursos de Madrid Calle 30. Y ya se ha constituido el Centro de Coordinación Operativa Municipal para realizar un seguimiento de la actuación de todos estos servicios desplegados.

Hoy no hay avisos en madrid de no coger el coche? De no ir al colegio? De no ir a trabajar? La carretera A6 cortada, la M607 de subida colapsada, muchísimos coches se han quedado tirados.



Sólo avisan cuando hay puente o similar, no vaya a ser que disfrutes de tu vida. pic.twitter.com/TTNXmVzYaE — CAPU 95 (@capuchas_mdz) January 28, 2026

Otros puntos con dificultades a lo largo de la mañana han sido el túnel de Valdepeñas en ambos sentidos y Sinesio Delgado en dirección a la A-6. Y es que esta vía ha sido sin duda el punto más crítico de todo lo acontecido en esta complicada mañana de intenso y frío temporal.

Respecto a los centros educativos, desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades se ha indicado a los directores de los centros educativos de las localidades afectadas que deben valorar la situación de acceso a sus instalaciones, primando siempre la seguridad.

Los alumnos y docentes con problemas para llegar a los centros deben permanecer en sus domicilios. Y los colegios e institutos estarán abiertos para atender a aquellos escolares que ya estén en las instalaciones .

Otra de las decisiones a las que se ha dado continuidad en las últimas horas ha sido el cierre del Retiro y varios parques más de la ciudad "por condiciones meteorológicas adversas" para seguir los consejos de la Agencia Estatal de Meteorología. Además, desde instituciones como la DGT, por ejemplo, se han suspendido todos los exámenes prácticos de conducir.

El Gobierno regional recomienda extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios, priorizar el transporte público y consultar el estado de carreteras y líneas en los canales oficiales de la Comunidad de Madrid y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid.