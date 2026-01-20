Lucía y más jóvenes se unen a la "moda" de ser cristianas: "Yo me reenganché por mis amigas cuando estaba en Bachillerato"

Dos de las tres amigas con las que charló EL ESPAÑOL que asistieron al evento en el Movistar Arena. R.M. El Español

Creer en Dios ha pasado, para muchos jóvenes, de ser algo íntimo a convertirse en una tendencia visible. "Creer en Dios se está convirtiendo en trending topic. Es una moda", aseguraba recientemente Olatz Elola, creadora de Blessings y de la comunidad de oración PrayPlan, durante la presentación de Llamados: Unidos hacia el 2033, el gran evento cristiano celebrado en el Movistar Arena de Madrid que agotó sus 6.300 entradas.

Ese auge se hace notar en Madrid. En apenas una semana, la capital ha acogido tres grandes citas vinculadas a la fe cristiana: el concierto de Hakuna el 10 de enero, el evento Llamados el lunes 12 y El Despertar el pasado sábado. A ello se sumaba el éxito musical del regreso de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh y su single 'Todos estamos bailando la misma canción', que incluye el verso "Yo creo en Dios". Además, los influencers que difunden la palabra del Señor viven un momento de máxima visibilidad

Entre los miles de asistentes al evento Llamados se encontraban Lucía, Alejandra y Mariana, de entre 21 y 22 años, convencidas de que la capital se ha convertido en un referente de este regreso a la fe entre los jóvenes. "Madrid es pionera y líder, está despertando mucho interés", coincidían.

Vídeo | Así hemos vivido el evento 'Llamados: Unidos hacia el 2033'

Para ellas, acudir a Llamados no era solo asistir a un evento, sino una forma de encontrarse con otros jóvenes que piensan igual. "Me hacía mucha ilusión venir porque puedes conocer gente nueva que opine lo mismo que tú. Yo me reenganché al cristianismo por mis amigas, cuando estaba en Bachillerato", explicaba una de ellas.

Ese reencuentro con la fe tuvo un punto clave hace tres años, cuando participaron por primera vez en un retiro Effetá, encuentros espirituales católicos de fin de semana organizados por jóvenes y dirigidos a personas de entre 18 y 30 años, en la Comunidad de Madrid.

La experiencia fue tan intensa que repitieron y, con el tiempo, incluso viajaron a retiros similares en Roma o Chile, donde compartieron vivencias con jóvenes de distintos países. Allí reforzaron la idea de que este fenómeno se vive con especial fuerza en Madrid. "Es una locura. La gente no católica está volviendo a los valores de siempre y en los retiros conocemos a jóvenes que se han encontrado con Dios", relataban a EL ESPAÑOL.

Aun así, las tres amigas subrayaban que la fe no se limita solo a los retiros. "Hay muchas formas de vivirla", señalaban. En su caso, combinan conciertos cristianos como los de Hakuna con encuentros multitudinarios y más espectaculares como el celebrado el lunes pasado en el Movistar Arena.

El evento avanzó entre música, mesas redondas y testimonios personales hasta llegar a su momento central: la Oración de Misericordia. Oraciones por los enfermos, palabras de acogida y un silencio absoluto —poco habitual en un recinto acostumbrado a grandes conciertos— transformaron el espacio. Cantos de adoración, bendiciones con incienso y una procesión del Santísimo por la pista terminaron de convertir el antiguo WiZink Center en un espacio litúrgico inédito en España.

Uno de los ponentes, el creador de contenido René ZZ, resumía ante el público parte del atractivo actual del cristianismo: "A la gente le encantan las historias de reconversión, y yo lo he sido". Recordó cómo un sueño marcó su propio cambio cuando se sentía perdido y reconoció que la fe genera debate precisamente porque "cada vez se habla más de ella y está de moda".

Alejandro Rodríguez, de 23 años, momentos antes de asistir a 'Llamados', el lunes 12. R. M. El Español

Durante la noche, muchos asistentes aseguraban haber reafirmado su fe gracias al encuentro. Los aplausos se dirigían a Dios tras cada frase inspiradora, en una liturgia que mezclaba solemnidad y la sensación compartida de que, en Madrid, cada vez son más —y más jóvenes— los que vuelven a creer.

Entre ellos se encontraba también Alejandro Rodríguez, de 23 años, que explicaba que este tipo de eventos con “ambiente católico” fortalecen su fe, junto a la música cristiana que escucha a diario y el grupo de amigos que ha encontrado en su parroquia. Para él, como para muchos otros, esta “moda” ha supuesto un nuevo sentido para su vida.