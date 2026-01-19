Pablo, el maquinista y apasionado de la fotografía de Alcorcón que conducía el Alvia de la tragedia de Adamuz

Pablo B, vecino de Alcorcón que ha perdido la vida en el accidente.

Las claves nuevo Generado con IA Pablo B., maquinista de 27 años y vecino de Alcorcón, falleció en el descarrilamiento del tren Alvia en Adamuz. El accidente ferroviario ha provocado al menos 40 muertos y 152 heridos, de los cuales 41 están hospitalizados y 12 en la UCI. Pablo era conocido en su localidad por su pasión por la fotografía, especialmente de animales e insectos, y compartía sus obras en su blog personal. El tren de Iryo involucrado en el accidente había sido revisado recientemente y se investigan las causas, descartándose por ahora el fallo humano.

Pablo B, el joven de 27 años, conductor del tren Alvia procedente de Puerta de Atocha y con destino a Huelva, fallecido en el descarrilamiento de Adamuz, era vecino de Alcorcón, según han confirmado fuentes municipales.

El accidente, en el que han perdido la vida al menos 40 personas y ha dejado decenas de heridos, ha dejado conmocionado a todo el país y también a la localidad de Alcorcón, donde Pablo era muy conocido.

Este joven era muy aficionado a la fotografía, un mundo del que, tal y como escribió en su web, sentía "curiosidad desde pequeño".

En su página web, el joven colgaba sus fotografías de diferentes temáticas, pero tenía predilección por los animales y los insectos.

Sobre su pasión por la fotografía, Pablo cuenta en su página que fue en 2014 cuando todo cambió: pidió una cámara Réflex que obtuvo un año después. En concreto, un modelo Canon EOS 600D.

⚫️ Desde el Ayuntamiento de #Alcorcón queremos expresar nuestro pésame y nuestra disposición a la familia del joven de nuestra ciudad que ha fallecido en el accidente de Adamuz. Todo nuestro apoyo para las víctimas y familiares. — Ayuntamiento de Alcorcón (@AytoAlcorcon) January 19, 2026

Ese fue, según relata, el momento en el que todo cambió para él y comenzó a probar técnicas nuevas, encuadres distintos y jugar con la luz, tal y como publica en su web. Con los años, Pablo adquirió un gran equipo fotográfico y lo mostró en una de las publicaciones de su blog.

Ahora, después de la tragedia, todo Alcorcón llora el fallecimiento de Pablo. Desde el Ayuntamiento, que dirige Candelaria Testa, han publicado en su cuenta de X, antes Twitter, sus condolencias en recuerdo del joven y su plena disposición para la familia.

Al menos 40 fallecidos

El accidente ocurrió a las 19:45 horas de este domingo, cuando un tren de Iryo que recorría el trayecto descarriló en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz e invadió la vía contigua, por la que circulaba un Alvia de Renfe que realizaba la ruta que también descarriló.

De momento, se han contabilizado 40 muertos, 152 heridos, de los cuales 41 están hospitalizados. 12 de los heridos se encuentran en la UCI, nueve están graves y uno de ellos es un menor, según los últimos datos.

Agentes de la Guardia Civil que se encuentran en la zona del accidente afirman a EL ESPAÑOL que lo que se han encontrado esta noche en Adamuz es un "escenario de guerra".

Apuntan, además, que probablemente hasta final del día de hoy o mañana no puedan extraer los cadáveres de los vagones que salieron despedidos, según fuentes de la Guardia Civil en el terreno. Ya se han enviado grúas para elevarlos y luego, con el mayor cuidado posible, buscar víctimas o supervivientes.

El tren de Iryo que descarriló había sido revisado el pasado 15 de enero, hace tan solo cuatro días, y se fabricó en 2022.

Según Iryo, el servicio había partido de Málaga a las 18:40 horas y descarriló a la altura de Adamuz "por razones desconocidas". Este lunes el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha asegurado en RNE que "el fallo humano está prácticamente descartado".

"Si el maquinista toma una decisión errónea, el propio sistema la corrige. No especulemos, esperemos a la investigación. Tendrá que ver con el material móvil de Iryo o con un problema de la infraestructura", ha afirmado para dejar claro que "no habrá una conclusión en un tiempo breve" sobre los motivos del accidente.