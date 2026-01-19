Giro en esta ayuda para familias del Gobierno: la bonificación de más de 1.300 euros que ya pueden solicitar los madrileños

Las claves nuevo Generado con IA El Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI) ofrece hasta 1.380 euros anuales a familias madrileñas con hijos en situación de vulnerabilidad. La ayuda está dirigida a familias con hijos menores de edad, dependiendo la cuantía mensual de la edad de los hijos a cargo. El CAPI puede solicitarse de forma autónoma, incluso por familias que no reciban el Ingreso Mínimo Vital, siempre que cumplan los requisitos de renta. Para menores de 3 años la ayuda es de 115 euros al mes; de 3 a 6 años, 80,5 euros; y de 6 a 18 años, 57,7 euros mensuales.

Muchas familias en España atraviesan dificultades mes a mes para poder llevar a cabo una vida normal. Situaciones como el desempleo prolongado llevan a estos núcleos a una situación de escasez de recursos que se termina haciendo insostenible, por lo que para seguir hacia delante necesitan recurrir a ayudas municipales, regionales o estatales que les den ese plus que tanto necesitan.

Sin embargo, en ciertos puntos y sectores de España, esta situación es mucho más grave, ya que no hace falta que los miembros de una familia estén en situación de desempleo para atravesar estos apuros. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, debido al alto nivel del coste de vida y a los bajos salarios de muchos sectores, estas dificultades se experimentan incluso aunque se tengan uno o dos trabajos.

Lógicamente, se trata de empleos precarios. Por ello, muchos madrileños tienen que agarrarse a las ayudas que ofrece de manera recurrente el Ejecutivo regional. Aunque otras veces, lo hacen ayudas estatales que llegan para actuar en el centro de sus problemas. Una de las menos conocidas y que está disponible para todos los madrileños que acrediten ser candidatos a ella es el CAPI.

Se trata del Complemento de Ayuda a la Infancia, una bonificación que es otorgada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta es una ayuda muy importante para muchas familias, ya que se ha instaurado como una de las claves dentro del contexto de núcleos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Su misión es reducir el impacto de gastos cotidianos que se tienen en el día a día para ayudar a familias en una situación difícil a llegar a fin de mes. Está relacionada directamente con la descendencia y la cuantía máxima al año que se puede recibir son 1.380 euros, ya que depende de la edad que tengan los hijos a cargo.

¿En qué consiste esta ayuda?

El Complemento de Ayuda a la Infancia ofrece un respaldo económico a aquellas familias con hijos que atraviesan por dificultades económicas, una situación que afecta a miles de casas en Madrid. Y el objetivo es ayudar a pagar esos gastos propios de la crianza de la descendencia que surge mes a mes.

Esta ayuda está estrechamente relacionada con uno de los complementos más conocidos y polémicos en España, el Ingreso Mínimo Vital. Sin embargo, se puede solicitar de manera autónoma, llegando así a mayor número de personas. Aunque se hizo realidad en el año 2022, ha ido sufriendo algunas variaciones y ahora vuelve a salir a escena tras su última renovación.

Se trata de una de las ayudas principales del actual Gobierno y se solicita a través del mismo formulario que el IMV, pero está destinada a garantizar el bienestar de los pequeños de la casa. Aunque su naturaleza es un tanto compleja, la cuantía a recibir dependerá de la edad del menor cuando arranca el año, tal y como se señala en el BOE:

Menores de 3 años : ayuda de 115 euros cada mes.

: ayuda de cada mes. Menores de entre 3 y 6 años : ayuda de 80,50 euros cada mes.

: ayuda de cada mes. Menores de entre 6 y 18 años: ayuda de 57,70 euros cada mes.

Esta ayuda no solo es un complemento para aquellas personas que soliciten el IMV y que tengan hijos a su cargo, sino que también puede ser solicitada por familias con rentas bajas y que cumplan con los requisitos estipulados. Si ya se está cobrando una ayuda por hijo a cargo, no será necesario pedirla porque se reconoce de oficio si se están cumpliendo los requisitos.

En la página web de la Seguridad Social se ofrece un simulador donde se comprueba si estamos entre los posibles candidatos a recibir la ayuda, la cual debe solicitarse en un plazo de tres meses después del nacimiento del menor o desde que se empieza a cumplir con los requisitos marcados. Una vez aceptada, el pago se hará mes a mes por transferencia bancaria.