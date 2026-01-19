Tres detenidos por apuñalar a un hombre de madrugada en el hotel okupa de San Blas después de una reyerta

Las claves nuevo Generado con IA Tres hombres de nacionalidad peruana han sido detenidos tras el apuñalamiento de un hombre de 33 años en un hotel okupa de San Blas-Canillejas. El apuñalamiento ocurrió durante la madrugada del domingo, tras una reyerta originada en una fiesta en el edificio ocupado. La víctima fue encontrada con una herida penetrante en el tórax y trasladada en estado grave al hospital por el Samur-Protección Civil. El incidente podría estar relacionado con el robo de un monedero durante la fiesta, lo que desencadenó la pelea y posterior agresión.

La Policía Nacional ha confirmado la detención de tres personas relacionadas con el apuñalamiento a un hombre de 33 años ocurrido durante la madrugada del domingo en el hotel okupado situado en la calle Lola Flores del distrito madrileño de San Blas-Canillejas.

Se trata de tres varones de nacionalidad peruana de 28, 30 y 38 años de edad que fueron localizados esa misma noche por los agentes en Hortaleza durante las batidas que se hicieron por la zona, según han informado fuentes policiales consultadas por Europa Press.

Los hechos se produjeron en la madrugada del domingo cuando efectivos del Samur-Protección Civil localizaron tendido en el suelo a un hombre de 33 años que presentaba una herida en el tórax. Los sanitarios lo estabilizaron y trasladaron grave al hospital.

#Agresión con arma blanca en calle Lola Flores, #SanBlas@SAMUR_PC estabiliza y traslada grave a hospital a un varón que presentaba una herida penetrante en el tórax. @policia se ha hecho cargo de la investigación. pic.twitter.com/9WRylbzeGa — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 18, 2026

La Policía Nacional sigue adelante con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, si bien el incidente podría estar relacionado con el robo de un monedero durante una fiesta en el citado hotel okupa, según informaciones de ABC.

La fiesta acabó con una reyerta y varios individuos huyendo a la carrera, momento en el que uno de ellos se percató de que había perdido su cartera y volvió al hotel okupa, donde finalmente recibió una puñalada de parte de los implicados en el robo del monedero.