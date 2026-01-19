Caos en Atocha tras el accidente de Adamuz: pasajeros "tirados", trenes cancelados y familiares buscando información

Pasajeros en el punto de información de Renfe en la estación de Atocha en Madrid este lunes tras el accidente de tren en Córdoba. E.E.

Las claves nuevo Generado con IA El descarrilamiento y colisión de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) ha dejado al menos 39 muertos y más de 150 heridos. En la estación de Atocha, Madrid, cientos de pasajeros quedaron varados por la cancelación de todos los trenes hacia Andalucía, generando largas colas e incertidumbre. Equipos médicos y de apoyo psicológico atendieron tanto a pasajeros con lesiones leves como a familiares de víctimas que buscaban información en la estación. Las alternativas de transporte son limitadas y muchos viajeros se ven obligados a buscar soluciones por su cuenta ante el colapso y la falta de respuestas claras de Renfe.

En Atocha reina el caos y la desolación. Por un lado, las caras de luto ante la tragedia ocurrida la tarde del domingo, cerca de las siete y media, en la que ha habido al menos 39 muertos y más de 150 heridos, y servicios de emergencias atendiendo a quienes lo necesitaban.

Por otro, la desolación de los pasajeros que se han quedado varados en la estación ante la imposibilidad de coger sus trenes. Se agolpan en largas colas en los puntos de información, buscando soluciones.

Y es que el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad de Iryo y Renfe en Adamuz (Córdoba) tiene en vilo a todo el país. El primero, cubría la ruta Málaga-Madrid y, al invadir la vía contigua, por la que circulaba un Alvia de Renfe (Madrid-Huelva), colisionaron ambos.

Lógicamente, Adamuz se ha llevado la peor parte. Pero la otra cara de la moneda está en la estación madrileña de Atocha, que se ha pasado la madrugada recibiendo familiares llenos de incertidumbre y miedo, así como algunos de los pasajeros que habían tenido más suerte y solo presentaban leves contusiones.

Sobre las cuatro y media de la mañana, han ido llegando los cuatro autobuses ocupados por los viajeros de los dos trenes accidentados. En la estación ya se encontraban desplegadas tres unidades asistenciales médicas, un psicólogo, un supervisor y dos ambulancias.

"En total se atienden a cuatro personas que son trasladadas a los hospitales de la Comunidad de Madrid y hay nueve asistencias psicológicas", explica a Madrid Total Amparo Ramos, supervisora de guardia del SUMMA 112, todavía desplegados en la estación.

Según la psicóloga del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid, María Brichete, estos últimos han sido familiares de las víctimas que acudían al lugar en busca de información que no llegaba nunca.

"Desde las diez y media y durante la madrugada, el trabajo ha consistido en orientarles para poder ir asumiendo la situación traumática por la que han pasado", cuenta.

Narra uno de los casos: el nieto de una de las pasajeras de dicho tren con destino Madrid. "Quería información sobre su abuela, que había salido de Córdoba a Huelva. Estaban sus padres en Huelva, se desplazaron a Córdoba y a él le habían mandado a la estación, ya que estaba en Madrid. Le hemos estado tranquilizando porque estaba muy unido a su abuela y le costaba mucho admitirlo", dice.

Durante la mañana, se ha mantenido el dispositivo tanto psicológico como de soporte vital avanzado, "porque debido a los tiempos de traslado y por cómo están llegando las noticias, se prevé que se pueden aproximar más familiares".

Pasajeros "tirados" en Atocha

Las pantallas de la terminal madrileña anuncian la cancelación de todos sus trenes con destino a Andalucía desde la tarde del domingo y durante toda la jornada de este lunes. Los pasajeros llevan apareciendo en la estación desde el conocimiento de la triste noticia, con expectativas de que Renfe les dé alguna solución alternativa a los trenes que ya no van a llevarles a sus respectivos destinos.

Es el caso de Patricia Navarro, que vino a la capital desde Málaga para realizar las oposiciones a funcionaria de prisiones el domingo. "Tenía el tren a las 19.45 horas, justamente cinco minutos después de la colisión. Evidentemente, se quedó totalmente parado. Estuvimos una hora dentro hasta que nos dijeron que teníamos que desalojar el tren y que nos dirigiésemos a la oficina de Renfe para reclamar. No nos dieron una solución en cuanto a alojamiento y tuvimos que buscar un hotel", comenta desde el punto de información.

Pasajeros "tirados" en Atocha este lunes, esperando por una solución ante la cancelación de sus trenes con destino Andalucía. E.E.

Las últimas informaciones aportadas por Renfe en sus redes sociales es la posibilidad de un "Plan Alternativo de Transporte extraordinario para los viajeros afectados que consideren esencial llegar a sus destinos", a partir del martes.

Así, a Patricia le habían dado la posibilidad de un autobús lanzadera con una primera previsión de salir este mediodía en dirección a Córdoba. "Si al final lo ponen, luego tendríamos que buscarnos la vida para llegar a Málaga".

Uno de los paneles de la estación de Atocha este lunes. E.E.

Al resto de los viajeros, desde Renfe piden que "cambien o anulen sus billetes a quienes no necesiten desplazarse por causas de fuerza mayor".

Nadia Rodríguez, de 28 años, también ha llegado a Madrid este fin de semana para realizar las oposiciones. En su caso, eran un grupo más extenso que se dividió entre los que cogían el tren el domingo por la tarde y quienes compraron el billete para esta mañana.

"Cuando nos enteramos de la desgracia nos asustamos, porque había compañeros opositores que iban en ese tren. Pudimos hablar con ellos y, al menos los que conozco, están bien", dice.

"Yo tenía el tren a las 12.05 horas y nos han avisado sobre las 8.00 horas por correo de que se cancelaban todos los trenes. Ya lo daba por supuesto, pero pensé que buscarían alguna solución. Así que hemos venido a Atocha súper temprano, pero aquí solo nos han dicho que no pueden hacer nada y que nos busquemos la vida. Que guardemos la factura y se nos devolverá el dinero".

En su caso, explica, que tiene que trabajar el martes y no sabe cómo volver a su casa, en Cádiz. "Ya he puesto dos reclamaciones, pero ya he hablado con cinco o seis personas de Renfe y cada uno me ha dicho una cosa diferente. Muy poca humanidad he visto, sinceramente. Es verdad que es una desgracia muy grande, pero también hay muchísima gente que necesita irse a su casa. No podemos parar el mundo".

Explica que tampoco hay posibilidades de coger un avión, coche de alquiler, autobús o BlaBlaCar, debido a que "está todo lleno".

En situación similar está Maricarmen Rojas junto con su marido y dos niños pequeños. Venían desde Cádiz de escapada de fin de semana y su viaje ha salido truncado a la vuelta. Cogían el mismo tren que Nadie y se han visto "tirados" de igual manera.

"Mi marido es autónomo y tiene que trabajar mañana. ¿Quién le paga ese día de trabajo?", expresa con indignación. "Hay muchísima gente afectada y Renfe tiene un colapso y no puede atender a tanta gente. Esto es un caos. Lo siento por lo que ha pasado, pero Renfe tendría que prever estas cosas".

El accidente

Por ahora, se desconocen las causas que han provocado el accidente, que todavía se están investigando. Desde Iryo han comunicado que el tren pasó su última revisión el pasado 15 de enero. Además, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha matizado a la Cadena Ser, que uno de los trenes circulaba a 205 km/h y el otro a 210 km/h en el momento. Es decir, por debajo del máximo establecido de 250 km/h.

A bordo del de la compañía Iryo viajaban alrededor de 300 personas. Al momento del choque con el Alvia, los dos primeros vagones de este último salieron despedidos, cayendo por un terraplén de entre cuatro y seis metros de altura. En ellos viajaban 53 personas.

Uno de los fallecidos es el maquinista del tren de Renfe, de 27 años, que recibió el golpe directo. Otros pasajeros quedaron atrapados entre hierros durante horas. Algunos salieron por su propio pie, rompiendo ventanas. Otros no tuvieron la misma suerte.