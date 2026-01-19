Cancelados todos los trenes de Renfe e Iryo al sur de forma indefinida en Madrid: más de 100 servicios afectados

Decenas de personas haciendo cola en las oficinas de Renfe, en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 18 de enero de 2026. Carlos Luján Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Todos los trenes de Renfe e Iryo en Madrid han sido cancelados indefinidamente tras un grave accidente ferroviario en Adamuz. El descarrilamiento del tren 6189 de Iryo provocó el choque con un Alvia Madrid–Huelva, causando 39 muertos y unos 152 heridos. Se han suspendido más de 100 servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia entre Madrid y Andalucía, afectando a rutas hacia Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Huelva. Renfe e Iryo han habilitado cambios y devoluciones gratuitas, y se han activado servicios de emergencia y asistencia psicológica para víctimas y familiares.

Caos en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, este 18 de enero de 2026. Decenas de personas hacen cola en las oficinas de Renfe, tras la cancelación masiva de trenes con salida y llegada a esta estación.

A las 19:45 horas de este domingo 18 de enero, el tren 6189 de Iryo, que realizaba el trayecto Málaga–Atocha, descarriló en Adamuz, invadió la vía contigua y provocó el descarrilamiento del tren Alvia 2384 Madrid–Huelva, que circulaba por dicha vía y que ha causado hasta ahora 39 fallecidos y alrededor de 152 heridos.

Esto ha provocado cancelaciones masivas en trenes con destino y salida en Madrid. En concreto, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha suspendido la circulación de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva durante este lunes, 19 de enero.

Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos para todos los trenes entre Madrid y Andalucía afectados por el descarrilamiento registrado en Adamuz.

Actualmente, las conexiones de alta velocidad y trenes que están suspendidas son las siguientes:

Por un lado, Renfe ha cancelado decenas de trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia con origen o destino Madrid porque la línea AVE entre Madrid y Andalucía está totalmente cortada por el accidente de Córdoba. La lista exacta es larga (más de 100 servicios afectados) y se está actualizando durante el día.

Por ejemplo, se ha suspendido toda la circulación de Alta Velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Huelva, en ambos sentidos, al menos durante este lunes.

Esto afecta a trenes AVE, Avlo, Alvia, Intercity y otros servicios comerciales que conectan Madrid con estas ciudades y sus ramales (por ejemplo, Antequera o Puente Genil) que usan la línea de alta velocidad de Andalucía.

Renfe ha confirmado que hoy no circulan 111 trenes que estaban programados.

Por otro lado, Iryo ha cancelado todos los servicios desde Madrid-Atocha al Corredor Sur, sin previsión de reanudación. "Desde Iryo, vamos a proceder a la cancelación y devolución automática de todos los billetes afectados. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales. El teléfono de atención para los familiares y personas afectadas es el 900 001 402", es la información oficial que comparte la compañía ferroviaria de alta velocidad.

Los viajeros están siendo atendidos por los servicios de emergencia desplazados a la zona. Renfe ha activado sus protocolos de seguridad y atención al viajero, colaborando en todo momento con las autoridades, los equipos de emergencias, Adif y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

"En las estaciones afectadas, se han ubicado puntos de información para los familiares y se ha habilitado un grupo de Asistencia Psicológica en Madrid, Córdoba, Huelva y Sevilla para atender a las víctimas y familiares. También se ha activado el Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y a sus Familiares (PAVAFF)", según han informado.

Asimismo, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, se está trasladando a la zona del accidente. Renfe y todo su equipo están junto a las familias de los pasajeros afectados en estos momentos difíciles", es lo que dicta el comunicado oficial de Renfe.