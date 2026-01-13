Confirmado por el BOE: estos madrileños cobrarán menos a partir de enero por el nuevo recorte que llega en 2026

Las claves nuevo Generado con IA A partir de enero de 2026, muchos trabajadores madrileños verán reducido su salario neto debido a cambios en las cotizaciones sociales. El aumento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) supondrá un mayor descuento en la nómina, aunque sin mejorar la futura pensión del trabajador. Se incrementa el tope máximo de cotización hasta los 5.101,21 euros mensuales y la cuota de solidaridad, afectando especialmente a los salarios más altos. Estos cambios impactarán a asalariados y autónomos de toda España, con recortes que varían según el nivel salarial.

Mientras el mes de diciembre es un mes agradecido para los trabajadores, enero llega con malas noticias para los asalariados madrileños y de buena parte de España. Quedan atrás las vacaciones de Navidad y la paga extra, y llega un anuncio que sin duda no va a gustar a los afectados. Y es que los salarios bajan para ciertos sectores, así que no solo habrá frío en la calle, también en los bolsillos.

A partir del 1 de enero entran en juego una serie de situaciones que harán que algunas personas cobren menos dinero de lo que venían haciéndolo. O que las subidas que les correspondían con la llegada del nuevo año no se noten tanto. Y es que las nóminas bajarán unos euros que nunca están de más.

Desde el inicio de este 2026 entran en vigor una serie de cambios que afectarán a las cotizaciones sociales y que provocarán cambios estructurales en la nómina de miles de trabajadores. Sin embargo, es cierto que no todos lo notarán por igual. Uno de los cambios que más afectará y que dejará consecuencias considerables es la subida del MEI.

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que sufre un incremento con el nuevo año, se aplica de forma general y el efecto será la reducción del neto mensual de nuestro salario. Sin embargo, este no será el único factor que hará que miles de trabajadores madrileños cobren menos dinero.

El segundo punto es la subida del tope máximo de cotización y el tercero es el incremento de la cuota de solidaridad. Eso sí, ambos se concentrarán en los salarios más altos, al gravar la parte del sueldo que excede la base máxima. Pero son dos factores que contribuirán a que unos 22 millones de trabajadores en España, muchos de ellos de la Comunidad de Madrid, cobren menos que en el año 2025.

¿Cómo se producirá la bajada de la nómina?

Los datos de la Seguridad Social no engañan. Más de 20 millones de personas en España verán cómo su sueldo no solo no crece, sino que decrece. Una cuestión que afectará a asalariados y a autónomos por igual.

El primero de esos puntos a los que hay que estar atentos al leer nuestra nómina es la subida del MEI, que viene regulado en la segunda reforma de las pensiones y que pone en el foco al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Este mecanismo es una cotización obligatoria para los trabajadores, sin distinción de ingresos, y que sirve de cotización para la jubilación, aunque sin un efecto real para el trabajador.

Se trata de un porcentaje fijo sobre la base de cotización. Por lo tanto, el importe descontado aumenta a medida que lo hace el salario. Sin embargo, solo hasta alcanzar la base máxima de cotización fijada cada año. Para 2026 del 0,90% de la base de cotización por contingencias comunes, con 0,75 puntos a cargo de la empresa y 0,15 puntos a cargo del trabajador.

Esta es una cotización finalista que va al Fondo de Reserva, pero que no computa a efectos de prestaciones, es decir, no mejora la pensión futura del cotizante. El recorte real será de unos pocos euros, pero eso no evita que la nómina mengue. Además, seguirá así hasta el 2029, cuando se espera que se sitúe en el 1,2% para después estabilizarse.

Otro de los puntos que también cambia de cara al 2026 es el tope máximo de la base de cotización, el cual será de 5.101,21 euros mensuales. O lo que es lo mismo, unos 61.214 euros al año. En 2025, el tope máximo era de 4.909,50 euros al mes.

Y por último, el tercer factor que provocará un retroceso en la nómina de miles de madrileños y de millones de españoles será la cotización adicional de solidaridad, que grava la parte de la retribución que queda por encima de la base máxima. Desde el 1 de enero de 2026 pasará a estos tres tramos: 1,15% entre 5.101,21 y 5.611,32 euros; 1,25% entre 5.611,33 y 7.651,80 euros; y 1,46% a partir de 7.651,80 euros. Dichas cantidades se reparten entre empresa y trabajador. Y seguirá creciendo durante los años venideros.