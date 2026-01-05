Detenido en Leganés por golpear hasta la muerte a un conocido con el que había tenido enfrentamientos previos

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre ha sido detenido en Leganés como presunto autor del homicidio de un conocido con el que había tenido enfrentamientos previos. La agresión ocurrió en la calle Río Ter, donde la víctima, de unos 47 años, fue brutalmente golpeada y posteriormente falleció en el hospital debido a las lesiones. El presunto agresor, de unos 51 años y con antecedentes, fue arrestado por el Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional.

Agentes de la Policía Nacional han detenido esta noche en la ciudad de Leganés a un hombre como presunto autor del homicidio de otro varón con el que ya había tenido enfrentamientos previos y al que habría golpeado brutalmente, provocando que finalmente haya muerto en el hospital.

Los hechos se produjeron el domingo sobre las 20.45 horas en la calle Río Ter de la citada localidad, cuando la víctima, un español de unos 47 años, llamó a los servicios de emergencia alertando de que estaba siendo agredido por otro varón de unos 51 años con el que ya había protagonizado enfrentamientos previos y que tenía antecedentes, según fuentes policiales.

La víctima relató que el presunto agresor le había propinado puñetazos sorpresivamente y que, tras caer al suelo, había continuado agrediéndole con patadas, según ha relatado la Jefatura Superior de Policía de Madrid. A su llegada al domicilio, los agentes atendiendo a la víctima y personal sanitario lo trasladó al hospital, donde finalmente ha fallecido debido a las lesiones sufridas.

En este contexto, el Grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid ha procedido a la detención de un individuo en la misma localidad de Leganés como presunto autor de un delito de homicidio.